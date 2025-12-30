Sallent de Gállego declara un día de luto en recuerdo de los tres fallecidos por el alud en Panticosa

El Ayuntamiento de Sallent de Gállego (Huesca) ha declarado un día de luto en recuerdo de los tres montañeros fallecidos este lunes en el alud de Panticosa por la vinculación que mantenían con la población.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, el vecino de Irún (Guipúzcoa) de 48 años fallecido, Eneko Arrastua, tenía vivienda en la localidad, en la que también residió unos años Jorge García Dihinx, médico de 55 años que ejercía en el hospital San Jorge de Huesca y que también falleció en la avalancha.

Tanto él como su pareja, Natalia Román, la mujer de 36 años fallecida también ayer en el mismo alud, mantenían una vinculación especial, con Sallent de Gállego, según ha informado el ayuntamiento. Desde el consistorio han expresado sus condolencias a los familiares y amigos de los tres fallecidos y deseado una pronta recuperación a los afectados.

Desde el Gobierno de Aragón han informado que esta mañana está prevista la finalización de las autopsias de los tres fallecidos, momento en el que el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) lo comunicará al juzgado de instrucción, para que autorice a las funerarias los traslados pertinentes.