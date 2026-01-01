Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia en el PirineoPrimer nacimientoReal ZaragozaModaAntonia San Juán cáncerEdificio okupado
instagramlinkedin

El Ayuntamiento de Ayerbe solicita al Departamento de Educación estudios de Formación Profesional

Ha recabado los apoyos y ha enviado el informe técnico a la consejería

Exterior del instituto Ramón y Cajal de Ayerbe.

Exterior del instituto Ramón y Cajal de Ayerbe. / EL PERIÓDICO

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El pleno del Ayuntamiento de Ayerbe (Huesca) ha solicitado, este mes de diciembre, al Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón que implante en la localidad los estudios de formación profesional en el Centro Integrado de Educación 'Ramón y Cajal'.

"A finales del año 2022 y con el objetivo de seguir avanzando en la oferta educativa de la zona, se comenzó a trabajar con el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón y con los actores implicados del territorio y comunidad educativa, la implantación de alguna formación profesional y ha sido ahora cuando se ha completado esa solicitud, a través de un informe técnico y con el amplio apoyo recabado de numerosas empresas de la zona, relacionadas con el sector del turismo deportivo y tiempo libre, asociaciones y clubes deportivos y muchos de los ayuntamientos del territorio", ha comentado el alcalde, Antonio Biescas.

"El objetivo de los territorios y las instituciones ha de ser el trabajo por mantener y mejorar los servicios públicos, la oferta educativa, sanitaria o inversiones en vivienda entre otras, con el objetivo de generar oportunidades para poder asentar población y desarrollar las zonas rurales", ha continuado.

Además, otro de los pilares fundamentales es "la creación de empleo, digno y vinculado al territorio, donde los jóvenes puedan tener oportunidades de empleabilidad y apostar por vivir en nuestros pueblos".

Es por ello, por lo que el municipio ayerbense ha instado al Ejecutivo autonómico a abordar la implantación de algún ciclo de FP que complemente la oferta actual y ayude al desarrollo sociolaboral de los jóvenes del territorio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni 2.344 pisos en el Picarral ni 380 en el Jesús y María: así se llenarán los vacíos urbanos de los barrios de Zaragoza
  2. Feli se jubila y Zaragoza se queda sin su 'mejor tortilla de patata': 'Llevamos desde el 91 al pie del cañón
  3. Una conocida tienda de muebles baja la persiana en Puerto Venecia: 'Os llevaremos en el corazón
  4. Desalojadas de manera 'urgente' 30 personas de un edificio okupado en el centro de Zaragoza
  5. Suben los precios del bus y el tranvía por cuarto año consecutivo: así quedan las tarifas en Zaragoza para 2026
  6. La vida de Pilar Alegría en la campaña de las elecciones de Aragón: sin redes sociales, escritura a mano y llamadas ciudadanas
  7. Fallece Cecilia Giménez, autora de la restauración del Ecce Homo de Borja que dio la vuelta al mundo
  8. El Real Zaragoza paga por los pelos los 10 millones para construir la Nueva Romareda: esta es la fórmula utilizada por los accionistas

El Ayuntamiento de Ayerbe solicita al Departamento de Educación estudios de Formación Profesional

El Ayuntamiento de Ayerbe solicita al Departamento de Educación estudios de Formación Profesional

El Ayuntamiento de Aínsa grava desde este año las viviendas vacías del municipio

El Ayuntamiento de Aínsa grava desde este año las viviendas vacías del municipio

La Diputación de Zaragoza aprueba su presupuesto para 2026, el más alto de su historia

La Diputación de Zaragoza aprueba su presupuesto para 2026, el más alto de su historia

El campus de datos de Samca en Aragón detalla sus planes: 2.001 millones de inversión, actuación en 408 hectáreas y un consumo mínimo de agua

El campus de datos de Samca en Aragón detalla sus planes: 2.001 millones de inversión, actuación en 408 hectáreas y un consumo mínimo de agua

El "equipazo" de García-Dihinx en el hospital de Huesca llora su muerte: "Era un niño grande"

El "equipazo" de García-Dihinx en el hospital de Huesca llora su muerte: "Era un niño grande"

La Cabalgata de Reyes de Teruel incluirá un tramo silencioso pensado para niños con autismo

La Cabalgata de Reyes de Teruel incluirá un tramo silencioso pensado para niños con autismo

El presidente de Peña Guara tilda el alud de Panticosa como "otro momento triste para la comunidad montañera"

El presidente de Peña Guara tilda el alud de Panticosa como "otro momento triste para la comunidad montañera"

El Ayuntamiento de Binéfar concede nuevas subvenciones de unos 160.000 euros para rehabilitar viviendas

El Ayuntamiento de Binéfar concede nuevas subvenciones de unos 160.000 euros para rehabilitar viviendas
Tracking Pixel Contents