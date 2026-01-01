El Ayuntamiento de Ayerbe solicita al Departamento de Educación estudios de Formación Profesional
Ha recabado los apoyos y ha enviado el informe técnico a la consejería
El pleno del Ayuntamiento de Ayerbe (Huesca) ha solicitado, este mes de diciembre, al Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón que implante en la localidad los estudios de formación profesional en el Centro Integrado de Educación 'Ramón y Cajal'.
"A finales del año 2022 y con el objetivo de seguir avanzando en la oferta educativa de la zona, se comenzó a trabajar con el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón y con los actores implicados del territorio y comunidad educativa, la implantación de alguna formación profesional y ha sido ahora cuando se ha completado esa solicitud, a través de un informe técnico y con el amplio apoyo recabado de numerosas empresas de la zona, relacionadas con el sector del turismo deportivo y tiempo libre, asociaciones y clubes deportivos y muchos de los ayuntamientos del territorio", ha comentado el alcalde, Antonio Biescas.
"El objetivo de los territorios y las instituciones ha de ser el trabajo por mantener y mejorar los servicios públicos, la oferta educativa, sanitaria o inversiones en vivienda entre otras, con el objetivo de generar oportunidades para poder asentar población y desarrollar las zonas rurales", ha continuado.
Además, otro de los pilares fundamentales es "la creación de empleo, digno y vinculado al territorio, donde los jóvenes puedan tener oportunidades de empleabilidad y apostar por vivir en nuestros pueblos".
Es por ello, por lo que el municipio ayerbense ha instado al Ejecutivo autonómico a abordar la implantación de algún ciclo de FP que complemente la oferta actual y ayude al desarrollo sociolaboral de los jóvenes del territorio.
