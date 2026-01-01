La Diputación de Zaragoza aprueba su presupuesto para 2026, el más alto de su historia

El pleno de la Diputación de Zaragoza ha aprobado el presupuesto de la institución para 2026, que por cuarto año consecutivo vuelve a ser el más alto de la historia con un montante total de 256 millones de euros. Ha salido adelante con el apoyo del equipo de gobierno que forman el PSOE, En Común-IU y CHA y los votos en contra del PP y Vox.

“Las cuentas son unas cuentas útiles para reforzar nuestros ayuntamientos y los servicios públicos, y realistas porque potencian nuestros pueblos y nuestra provincia”, ha destacado el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, quien ha incidido en que “hemos tenido especialmente en cuenta las necesidades en infraestructuras y servicios locales de nuestras entidades locales y trabajamos para las vecinas y vecinos que viven en nuestro territorio”.

El presupuesto vuelve a girar en torno al Plan Unificado de Subvenciones, el PLUS, que con sus 50 millones de euros absorbe una quinta parte del presupuesto y que en 2026 cumple diez años desde su creación, ha recordado Ladrero. Además, y como novedad destacada, incluyen un plan de inversiones Agenda 2030 con otros 24,5 millones que también se distribuirá entre todos los ayuntamientos de la provincia con un doble objetivo: seguir mejorando los servicios que reciben los vecinos y las vecinas del medio rural y promover el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible más vinculados con las competencias municipales.

Otra de las novedades del presupuesto 2026 es que multiplica por cinco la cuantía del plan de lucha contra la soledad no deseada, que pasa de 1 a 5 millones de euros y va a ampliar su objeto permitiendo que con estos fondos los ayuntamientos puedan financiarse los gastos de funcionamiento de los bares, centros sociales y teleclubes municipales, espacios que en muchas localidades son el único lugar de encuentro en el que sus habitantes pueden reunirse todo el año.

Las cuentas para 2026 también incluyen una partida de 4 millones de euros para instalar cargadores de coche eléctrico en todos los municipios de la provincia. Directamente relacionada con el medio ambiente está también la partida de otros 4 millones de euros que el presupuesto para el futuro centro provincial de tratamiento de residuos urbanos, que se construirá en el entorno de Zaragoza como segunda fase del servicio Ecoprovincia para que el reciclaje de la basura de los municipios zaragozanos no dependa del CTRUZ de la capital.

En materia de carreteras, el presupuesto para 2026 destina diferentes partidas que en total suman más de 17 millones de euros para la mejora de la red viaria provincial, cifra que se alcanza por segundo año consecutivo gracias a las 21 obras que se iniciarán el año que viene dentro del programa de actuaciones en carreteras 2024-2031.

En el capítulo de inversiones destacan además como novedad los 400.000 euros que la Diputación de Zaragoza destina a continuar con la restauración de diversos espacios de la catedral de Tarazona. Otra actuación importante en el ámbito de la restauración del patrimonio histórico de la provincia es la rehabilitación de la fachada, la escalera y el retablo del palacio abacial de Veruela, que cuenta con una partida de 250.000 euros.

En el capítulo de políticas sociales la novedad más destacada del presupuesto es que recoge una partida inicial de 745.000 euros para implantar la teleasistencia avanzada en los municipios de la provincia. La Diputación de Zaragoza presta este servicio fundamental para los mayores ylas personas con discapacidad del medio rural y el año que viene va a modernizarlo implantando un nuevo sistema que no solo nos permitirá controlar y hacer seguimiento a los usuarios y las usuarias del servicio cuando están en casa, sino que también funcionará cuando estas personas estén fuera de sus domicilios.

En cuanto a memoria democrática, el presupuesto asciende a 585.000 euros, un incremento que permitirá reforzar las subvenciones a entidades memorialistas, mantener el convenio con la Plataforma de Acción Memorialista de Aragón, PAMA, y, especialmente, ampliar de forma muy significativa la partida destinada a exhumaciones, hasta los 350.000 euros.