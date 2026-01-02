El Pueblo Viejo de Belchite recibió a más de 40.000 turistas en 2025
El alcalde de Belchite, Carmelo Pérez, celebra el aumento de visitantes el año pasado y destaca la importancia de la sinagoga medieval, cuya estructura es “única en Europa”
El Pueblo Viejo de Belchite recibió durante 2025 a alrededor de 42.700 visitantes, 4.700 más que el año anterior, en un flujo de turistas repartido homogéneamente a lo largo de los meses, con especial incidencia durante los puentes festivos, atraídos por su patrimonio histórico y por el reciente descubrimiento de la sinagoga medieval.
La sinagoga, tal como ha explicado en una nota el alcalde del municipio, Carmelo Pérez, podría formar parte de las cinco sinagogas medievales visitables en España y debido al buen estado de conservación de la tribuna de oración y de su estructura, “única en Europa”.
“Estamos muy satisfechos por superar cada año las cifras de visitantes. Desde el ayuntamiento y la Fundación Pueblo Viejo nos esforzamos cada año por seguir mejorando la calidad de las visitas guiadas y ver esta respuesta nos anima a seguir trabajando en ello”, ha asegurado Pérez.
El consistorio, cuyo fin es preservar y consolidar los restos históricos, consiguió hace unos meses la titularidad de la zona declarada Bien de Interés Cultural del Pueblo Viejo, un total de doce hectáreas cuya propiedad pública permitirá agilizar los trámites para la conservación del conjunto histórico-artístico.
Además, este hito se ha producido el mismo año en el que la World Monuments Fund, organización internacional referente en protección del patrimonio, ha incluido al Pueblo Viejo en su listado de monumentos que “urge” conservar. La asociación Hispania Nostra también lo ha integrado en su listado por “su estado de conservación crítico”.
“Apostamos porque estas catalogaciones nos ayuden a situar de manera prioritaria al Pueblo Viejo en los programas de ayuda al patrimonio, ya que nos gustaría seguir siendo referente en turismo patrimonial”, ha añadido el alcalde.
El Pueblo Viejo, además de su reconocido patrimonio cultural, celebra a lo largo del año diferentes actividades como los festivales de Belchite Music y Escenario Estepario, o el certamen cinematográfico 'Belchite Película'.
Asimismo, es un plató de rodaje habitual para producciones nacionales e internacionales, tanto publicitarias como ligadas a la televisión o a la gran pantalla.
