Transportes adjudica por 11,7 millones la conservación de 168 kilómetros de carreteras en Teruel

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 11,7 millones de euros, IVA incluido, un contrato para la conservación y explotación de 168 kilómetros de carreteras del Estado en la provincia de Teruel, con una duración inicial de tres años y la posibilidad de dos prórrogas, una de hasta dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

Los trabajos se enmarcan en el programa de mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, con el objetivo de garantizar las condiciones de circulación, vialidad y seguridad, y se centrarán en la autovía A-23 y en las carreteras N-234, N-211 y N-211A. El contrato contempla actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones y el mantenimiento de las instalaciones.

En concreto, el contrato afecta a 168,216 kilómetros del sector número 02 de la provincia, de los que 58,210 kilómetros corresponden a la autovía A-23, en el tramo comprendido entre Santa Eulalia y Ferreruela de Huerva.

También incluye la N-211, en dos tramos entre el límite provincial con Guadalajara y Monreal del Campo, y entre Caminreal y Portalrubio; la N-211A, desde Bañón hasta pasada la localidad de Cosa; y la N-234, entre Santa Eulalia y San Martín del Río. Además del mantenimiento ordinario, el contrato incorpora una actuación específica para la rehabilitación del firme de la carretera N-234 entre los kilómetros 210,450 y 213,400, a su paso por el término municipal de San Martín del Río.

Los pliegos de licitación recogen condiciones destinadas a promover la mejora de la eficiencia energética y la reducción de emisiones asociadas a la actividad de la Dirección General de Carreteras. En este sentido, las empresas adjudicatarias deben incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo.

Desde 2022, estos contratos incorporan medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio, como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos eléctricos.

Asimismo, desde 2023 se valora el compromiso de presentar, en los seis primeros meses, un plan de descarbonización con el objetivo de alcanzar un balance neutro de carbono a los cinco años desde el inicio del contrato.