El Gobierno de Aragón refuerza la Red de Emergencias con dos nuevos centros de telecomunicaciones en Teruel

El Gobierno de Aragón, a través de Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), entidad de derecho público dependiente del Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública, ha puesto en funcionamiento dos nuevos centros de telecomunicaciones en las localidades turolenses de Dornaque y Navarrete del Río, con el objetivo de reforzar la Red de Emergencias de Aragón y mejorar las comunicaciones en el territorio.

El centro de telecomunicaciones de Dornaque está compuesto por una torre de 30 metros de altura y una caseta prefabricada de hormigón. Esta nueva infraestructura supone un importante avance para el despliegue de la Red de Emergencias de Aragón en el entorno del Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno y permite mejorar las comunicaciones en municipios como Saldón, Valdecuenca, Jabaloyas y Bezas.

Además, el centro de Dornaque podrá albergar a otros operadores interesados en mejorar la cobertura móvil en la zona y facilitará una nueva ruta de interconexión por radioenlace entre Teruel capital y la localidad de Terriente, reforzando la resiliencia de las comunicaciones.

Por su parte, el centro de telecomunicaciones de Navarrete del Río permitirá aliviar la saturación de las infraestructuras existentes entre esta localidad y Calamocha. Gracias a esta actuación, se mejora la señal de la Red de Emergencias de Aragón en municipios como Calamocha, Navarrete del Río y El Poyo del Cid, y se reubican en mejores condiciones otros servicios de telecomunicaciones, como la Televisión Digital Terrestre (TDT).

Los centros de telecomunicaciones de Dornaque y Navarrete del Río entraron en funcionamiento el pasado 18 de diciembre y se enmarcan en la estrategia del Gobierno de Aragón para reforzar las infraestructuras tecnológicas, garantizar la seguridad y mejorar la conectividad en el medio rural.