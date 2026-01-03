Los vecinos de Luco de Bordón, en Teruel, denuncian el mal estado de su carretera de acceso: "Está fatal, es todo un peligro"

Las pedanías son territorios menores, núcleos rurales pertenecientes a un municipio mayor y a su ayuntamiento, pero que tienen problemas y necesidades como los demás. Es el caso de Luco de Bordón, localidad vinculada a Castellote (Teruel), cuyos vecinos se han cansado de la espera y reclaman una actualización y reparación de su carretera de acceso principal.

Su alcaldesa pedánea, Clara Mateu, ha querido dar a conocer esta situación tras años de reclamaciones y trabajos que se quedaron apartados desde entonces. "La carretera está fatal, es todo un peligro. Hace ya 20 años que había un proyecto para renovarla y ensancharla", explica a este diario.

Mateu se refiere a un tramo de la carretera A-226, vía que une los municipios de Castellote y Cantavieja, y más concretamente en unos 3,5 kilómetros de Luco, camino principal que hay que seguir para poder acceder a él.

Tramo de la carretera de acceso a Luco de Bordón, pedanía de Castellote, Teruel / SERVICIO ESPECIAL

La alcaldesa pedánea alega que "fueron dejando atrás este proyecto" y al final hicieron una "chapuza". "Aquí no viene nadie a ver cómo se hacen las cosas. Vinieron técnicos una vez a traer cemento y hormigón, pero ya está", agrega, matizando que con el paso de los años ese "trabajo superficial" que hicieron se ha vuelto a desgastar. "La excusa es que no hay dinero, pero no se puede permitir. Lluvias fuertes registradas por la zona estos años han llegado a crear boquetes en el asfalto de medio metro. "Te lo comes y te revienta el coche", recrimina.

Además de como ya ha mencionado, es una vía "bastante estrecha", hasta tal punto que en ciertas zonas de la misma no pueden circular dos vehículos al mismo tiempo. "Hay veces que tú vas con el coche por ahí y rezas para que no te venga ninguno otro, porque uno de los dos se tendrá que salir", dice Mateu. "No digo que lo usemos todos los días, pero cuatro sí para ir a comprar y está en muy mal estado".

Tramo de una de las carreteras de acceso a Luco de Bordón, pedanía de Castellote, Teruel / SERVICIO ESPECIAL

A esto se añade lo "descuidada" que está la zona en general, con el ejemplo también de las condiciones de la carretera dirección Villores (Castellón), la que asegura que recibe un trato muy diferente de los dos gobiernos autonómicos al ser esta "compartida". "Siete kilómetros son de Aragón y los otros siete de la Comunidad Valenciana. Si miras las dos mitades ves que ellos las cuidan mucho más, mientras que la nuestra está un poco peor", afirma la edil.