Las obras de mejora de la A-1504 provocarán cortes entre Calatayud y Mara durante dos meses

Las obras de mejora de la carretera autonómica A-1504 provocarán una serie de afecciones a los vehículos que transitan el tramo comprendido entre Calatayud y Mara durante los dos próximos meses. Así lo ha informado el ayuntamiento de la capital bilbilitana, a raíz de la comunicación oficial que ha recibido de parte de la subdirección provincial de Carreteras de Zaragoza. En ese sentido, habrá cortes puntuales desde el 7 de enero hasta el 6 de marzo.

Se producirán en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 2 y 12, en la zona que conecta a los municipios de la ribera del Perejiles y que lleva varios meses en obras para su ampliación y mejora. Según la información que han trasladado al Ayuntamiento de Calatayud, entre el 7 de enero y el 6 de marzo, de lunes a viernes entre las 7.00 y las 20.00 horas, se podrá interrumpir el tráfico en esos diez kilómetros. Se dará paso alternativo en ese tramo entre Calatayud y Mara.

El pasado septiembre se inició el movimiento de tierras para arreglar esta carretera A-1504. Era una demanda de los vecinos de las localidades que la utilizan y de los trabajadores de la zona porque se trata de una carretera estrecha, que presenta un desgaste y agotamiento del firme.

El proyecto tiene un coste de 5,5 millones de euros y su necesidad radica, además del mal estado de la calzada, del gran volumen de tráfico que soporta, con 1.500 vehículos diarios, 150 de ellos camiones. La reforma de otros tramos de la A-1504 como el que une Mara y Miedes serán incluidos en el próximo Plan General de Carreteras de Aragón, como informó la DGA al inicio de estos trabajos el pasado mes de septiembre.