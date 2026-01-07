Aragón reforzará su apoyo a las Bodas de Isabel tras el reconocimiento internacional

El Gobierno de Aragón reforzará su apoyo a las Bodas de Isabel de Segura tras su declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional, un respaldo que llega en el año en el que la recreación histórica celebra su 30ª edición y que se ha escenificado con la visita a Teruel del presidente Jorge Azcón.

El presidente aragonés se ha desplazado hasta el Ayuntamiento de la capital turolense para mantener un encuentro con representantes de la Fundación Bodas de Isabel de Segura, responsables municipales y colectivos implicados en la organización de la fiesta.

Durante la reunión, Azcón ha trasladado que este aniversario debía servir como un punto de inflexión, y ha defendido que, después de tres décadas de trayectoria y de haber alcanzado el reconocimiento internacional, es el momento adecuado para mejorar los recursos y el respaldo institucional a la recreación.

El presidente ha puesto el acento en que las Bodas de Isabel son una de las celebraciones más relevantes de Aragón por su capacidad para poner en valor la historia y el patrimonio, además de su impacto turístico, y ha subrayado que pocas fiestas en España cuentan con una implicación ciudadana tan elevada.

Azcón junto a la alcaldesa Emma Buj, este miércoles en Teruel. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Por su parte, la alcaldesa de Teruel y presidenta de la Fundación, Emma Buj, ha destacado que el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Internacional es el resultado de un esfuerzo colectivo sostenido durante años. En sus declaraciones, ha señalado que los turolenses viven esta recreación como algo propio y que esa implicación masiva, con cerca de 17.000 personas involucradas, es lo que hace diferente a las Bodas de Isabel frente a otras recreaciones históricas.

La alcaldesa ha trasladado también que el 30º aniversario debe ser una edición “redonda”, tanto en organización como en calidad, aunque ha recordado que la recreación está muy condicionada por el rigor histórico y que las novedades deben encajar en un relato que se mantiene fiel a la historia de los Amantes de Teruel.

Durante el encuentro se ha puesto en valor el trabajo de los voluntarios, actores y grupos que participan de manera altruista, así como la coordinación entre la Fundación, el Ayuntamiento y la federación de grupos, considerada una de las claves del éxito de la fiesta.

La organización ha insistido en que el incremento de visitantes, que ronda las 100.000 personas cada año, obliga a seguir con la mejora de la planificación y los servicios.