El Ayuntamiento de Jaraba pone en marcha dos puntos de recarga para coches eléctricos
La instalación está ubicada en la Calle La Viuna, junto a al complejo deportivo municipal
El Ayuntamiento de Jaraba ha puesto en funcionamiento dos puntos de carga para coches eléctricos, en una actuación incluida en el Eje programático 2 'Mejora de la eficiencia energética' del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Jaraba y Hoces del Mesa.
El proyecto ha sido realizado por Electricidad Mayasa SL y financiado con fondos Next Generation, por un importe de 28.854,87 euro, ha informado el Ayuntamiento.
La instalación, ubicada en la Calle La Viuna, junto a al complejo deportivo municipal, consta de dos puntos de recarga de vehículos eléctricos, cada uno de ellos para dos vehículos.
Las potencias de los mismos son 2x22KW y 2x7,4KW: el primero sería para la carga de vehículos eléctricos puros y el segundo para la carga de vehículos híbridos enchufables. El usuario podrá hacer uso de estos puntos a través de la aplicación 'Electro Maps', realizando el pago correspondiente a la tarifa establecida --0.45 euro/kwh--.
El objetivo del consistorio con estas instalaciones es apostar por la transición energética, impulsar la movilidad sostenible en el municipio, contribuir a reducir la huella de carbono y a mitigar los efectos del cambio climático y facilitar el uso de ltransporte eléctrico tanto a los habitantes como a los visitantes que acudan a los puntos de interés turístico, como la villa termal de Jaraba y las Hoces del río Mesa.
