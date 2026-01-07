Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Jaraba pone en marcha dos puntos de recarga para coches eléctricos

La instalación está ubicada en la Calle La Viuna, junto a al complejo deportivo municipal

Los nuevos puntos recarga de vehiculos electricos en Jaraba.

AYUNTAMIENTO DE JARABA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Ayuntamiento de Jaraba ha puesto en funcionamiento dos puntos de carga para coches eléctricos, en una actuación incluida en el Eje programático 2 'Mejora de la eficiencia energética' del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Jaraba y Hoces del Mesa.

El proyecto ha sido realizado por Electricidad Mayasa SL y financiado con fondos Next Generation, por un importe de 28.854,87 euro, ha informado el Ayuntamiento.

La instalación, ubicada en la Calle La Viuna, junto a al complejo deportivo municipal, consta de dos puntos de recarga de vehículos eléctricos, cada uno de ellos para dos vehículos.

Las potencias de los mismos son 2x22KW y 2x7,4KW: el primero sería para la carga de vehículos eléctricos puros y el segundo para la carga de vehículos híbridos enchufables. El usuario podrá hacer uso de estos puntos a través de la aplicación 'Electro Maps', realizando el pago correspondiente a la tarifa establecida --0.45 euro/kwh--.

El objetivo del consistorio con estas instalaciones es apostar por la transición energética, impulsar la movilidad sostenible en el municipio, contribuir a reducir la huella de carbono y a mitigar los efectos del cambio climático y facilitar el uso de ltransporte eléctrico tanto a los habitantes como a los visitantes que acudan a los puntos de interés turístico, como la villa termal de Jaraba y las Hoces del río Mesa.

