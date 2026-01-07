Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alvise PérezAlbergue ZaragozaReal ZaragozaRestaurante UteboConcierto heavySelección aragonesa cadete
instagramlinkedin

La DPT ampliará el programa de ahorro energético a nueve colegios más de la provincia

El programa 50/50 tiene como finalidad concienciar a la comunidad educativa sobre el uso responsable de la energía, el agua y el reciclaje

Vista aérea del colegio Villa de Utrillas.

Vista aérea del colegio Villa de Utrillas. / CEIP VILLA DE UTRILLAS

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La Diputación Provincial de Teruel ampliará el programa educativo 50/50, centrado en el ahorro energético y el cambio de hábitos en los centros escolares, a nuevos municipios más de la provincia: Sarrión, Andorra, Utrillas, Valderrobres, Mas de las Matas y Albarracín.

La previsión de la institución provincial es extender progresivamente el programa al resto del territorio turolense en los próximos cursos, ha señalado a través de una nota de prensa. El programa 50/50 tiene como finalidad concienciar a la comunidad educativa sobre el uso responsable de la energía, el agua y el reciclaje, con el foco en los denominados equipos energéticos, integrados principalmente por alumnado de Educación Primaria.

Estos equipos analizan los consumos del centro y promueven acciones de mejora relacionadas con la climatización, la iluminación, los equipos informáticos y TIC, el uso del agua caliente sanitaria y la eficiencia pasiva en elementos como puertas, ventanas y persianas.

Según ha explicado el diputado delegado del área, Antonio Abad, el funcionamiento del programa se basa en el reparto del ahorro económico conseguido gracias a los cambios de hábitos, ha señalado la Diputación en la información enviada a los medios de comunicación.

El 50% del ahorro se destina, por compromiso del ayuntamiento, a inversiones en eficiencia energética del propio centro educativo, mientras que el otro 50% es gestionado por el alumnado, que decide en asamblea a qué actuaciones o mejoras dedicarlo.

El proyecto se estructura en varias fases: comienza con la recopilación de los datos históricos de consumo y gasto de energía y agua de los últimos cursos, continúa con reuniones de coordinación con ayuntamientos y centros educativos y con talleres formativos sobre uso eficiente de la energía y comprensión de la factura eléctrica.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, incluye sesiones prácticas de seguimiento para evaluar el impacto de las medidas aplicadas y finaliza con la elaboración de un informe energético

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El primer premio del Niño deja 3,4 millones en Zaragoza, Benasque y Utrillas con el 6.703: 'Dar este premio es el mejor regalo
  2. Un fondo de inversión británico especializado en la almendra amplía su cartera en Aragón y ya cultiva el pistacho
  3. Estas son las listas electorales completas de todos los partidos de Aragón para el 8F
  4. Esta es la céntrica avenida de Zaragoza que lleva 14 meses en obras... y está cerca de librarse de ellas
  5. Los usuarios del 'Utebero' y del 'Casetero' sacan los colores a sus servicios de autobús: 'Siempre llegan tarde
  6. Adiós a un icónico bar de Zaragoza: El Pato Rojo baja la persiana tras 50 años abierto
  7. El 'triángulo de hielo' hace honor a su nombre: -12,6 ºC en un pueblo de Teruel
  8. Estas son las listas del PAR para las elecciones de Aragón del 8F

La Audiencia absuelve al exalcalde de Alhama de Aragón tras una condena de cinco años de cárcel

La Audiencia absuelve al exalcalde de Alhama de Aragón tras una condena de cinco años de cárcel

La DPT ampliará el programa de ahorro energético a nueve colegios más de la provincia

La DPT ampliará el programa de ahorro energético a nueve colegios más de la provincia

Huesca introduce una bonificación el 95% en el ICO para rehabilitaciones por desalojo

Huesca introduce una bonificación el 95% en el ICO para rehabilitaciones por desalojo

Huesca aprueba su presupuesto municipal de 65,6 millones de euros para 2026

Huesca aprueba su presupuesto municipal de 65,6 millones de euros para 2026

Aragón reforzará su apoyo a las Bodas de Isabel tras el reconocimiento internacional

Aragón reforzará su apoyo a las Bodas de Isabel tras el reconocimiento internacional

El Ayuntamiento de Jaraba pone en marcha dos puntos de recarga para coches eléctricos

El Ayuntamiento de Jaraba pone en marcha dos puntos de recarga para coches eléctricos

Las obras de mejora de la A-1504 provocarán cortes entre Calatayud y Mara durante dos meses

Las obras de mejora de la A-1504 provocarán cortes entre Calatayud y Mara durante dos meses

Una estrella guiará a los Reyes Magos en su recorrido por las calles de Huesca

Una estrella guiará a los Reyes Magos en su recorrido por las calles de Huesca
Tracking Pixel Contents