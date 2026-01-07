La DPT ampliará el programa de ahorro energético a nueve colegios más de la provincia

La Diputación Provincial de Teruel ampliará el programa educativo 50/50, centrado en el ahorro energético y el cambio de hábitos en los centros escolares, a nuevos municipios más de la provincia: Sarrión, Andorra, Utrillas, Valderrobres, Mas de las Matas y Albarracín.

La previsión de la institución provincial es extender progresivamente el programa al resto del territorio turolense en los próximos cursos, ha señalado a través de una nota de prensa. El programa 50/50 tiene como finalidad concienciar a la comunidad educativa sobre el uso responsable de la energía, el agua y el reciclaje, con el foco en los denominados equipos energéticos, integrados principalmente por alumnado de Educación Primaria.

Estos equipos analizan los consumos del centro y promueven acciones de mejora relacionadas con la climatización, la iluminación, los equipos informáticos y TIC, el uso del agua caliente sanitaria y la eficiencia pasiva en elementos como puertas, ventanas y persianas.

Según ha explicado el diputado delegado del área, Antonio Abad, el funcionamiento del programa se basa en el reparto del ahorro económico conseguido gracias a los cambios de hábitos, ha señalado la Diputación en la información enviada a los medios de comunicación.

El 50% del ahorro se destina, por compromiso del ayuntamiento, a inversiones en eficiencia energética del propio centro educativo, mientras que el otro 50% es gestionado por el alumnado, que decide en asamblea a qué actuaciones o mejoras dedicarlo.

El proyecto se estructura en varias fases: comienza con la recopilación de los datos históricos de consumo y gasto de energía y agua de los últimos cursos, continúa con reuniones de coordinación con ayuntamientos y centros educativos y con talleres formativos sobre uso eficiente de la energía y comprensión de la factura eléctrica.

Asimismo, incluye sesiones prácticas de seguimiento para evaluar el impacto de las medidas aplicadas y finaliza con la elaboración de un informe energético