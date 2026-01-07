Huesca aprueba su presupuesto municipal de 65,6 millones de euros para 2026

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Huesca ha aprobado inicialmente el presupuesto municipal para el ejercicio 2026, que asciende a 65,6 millones de euros, con el apoyo del grupo popular y el concejal no adscrito.

El presupuesto aprobado, calificado por el propio concejal de Hacienda Ricardo Oliván como “sensato” se articula en torno a cinco grandes objetivos: la mejora de las condiciones urbanísticas y de movilidad de la ciudad, el refuerzo de los servicios públicos municipales, el fomento de la promoción turística, el impulso de la actividad económica y el asentamiento de las bases para la ejecución de proyectos estratégicos a lo largo de 2026 y 2027.

El presupuesto experimenta un descenso de un 3,9% respecto al año anterior por dos motivos fundamentales: la eliminación del presupuesto del proyecto del Centro de Emergencias, que va a ser acometido por el Gobierno de Aragón, y, por otra parte, por la sucesiva liquidación de diferentes Fondos Europeos, según el consistorio.

El capítulo de ingresos de las cuentas municipales prevé cerca de 60 millones de euros de ingresos corrientes, procedentes principalmente de impuestos directos y transferencias corrientes, además de ingresos de capital. Tiene un incremento en los impuestos indirectos de un 33,9% como consecuencia de la previsión de la recaudación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), “que indica que la actividad económica en la ciudad en lo que respecta a la construcción empieza a notarse”, según el responsable de Hacienda, con un incremento de casi un millón de euros.

En cuanto a los gastos, el presupuesto destina 56,9 millones de euros a gastos corrientes, garantizando el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento y la prestación de los servicios municipales, con especial peso de los gastos de personal y de los gastos en bienes y servicios. Destaca el incremento importante en transferencias de capital, que aumenta en un 95% (de 320.000 euros a 565.000 euros).

Destacaba Oliván que entre el capítulo de personal (38,9%) y el de gasto corriente (42,8%) se alcanza el 81% del total del presupuesto municipal de 2026. Además, todas las áreas, resaltaba el edil de Hacienda, excepto las implicadas por el Centro de Emergencias y los Fondos Europeos, experimentan incrementos en el presupuesto de 2026.

El ámbito social cuenta con una dotación de más de 6,25 millones de euros, lo que supone un incremento del 6%, reforzando las políticas de atención y apoyo a las personas más vulnerables. Asimismo, las áreas de educación, juventud e infancia, cultura y deportes experimentan incrementos presupuestarios, consolidando la apuesta municipal por la actividad educativa, cultural y deportiva.

El presupuesto refuerza de forma notable el área de urbanismo, que alcanza los 3,53 millones de euros, con un incremento superior al 60%, orientado a la mejora del espacio público y a la ejecución de proyectos de reurbanización y transformación urbana. En el capítulo de inversiones reales, dotado con 6,74 millones de euros, se incluyen actuaciones como la reurbanización de la calle Padre Huesca, la calle Zaragoza, el pasaje Abellanas, la anualidad de la calle Desengaño, el proyecto de plaza Navarra y centro de Huesca, así como la reurbanización del parque Miguel Servet.

El presupuesto incluye una dotación específica de 333.000 euros para actuaciones en la plaza Santa Clara, destinadas a ayudas de urgencia, la instalación y arrendamiento de puntales y ayudas a particulares para la rehabilitación de vivienda, “conceptos que serían ampliables”.

Durante la tramitación presupuestaria se han incorporado diversas propuestas formuladas por el concejal no adscrito, entre ellas actuaciones vinculadas a un plan de asfaltado de polígonos industriales, el pintado de pasos de cebra y la celebración de dos eventos culturales, cuyo apoyo ha permitido la aprobación inicial del documento. En relación con las propuestas presentadas por el grupo municipal del PSOE, se ha indicado que algunas de las iniciativas planteadas dependen de la disponibilidad de financiación procedente de otras administraciones, si bien se prevé su incorporación cuando se pueda disponer de los remanentes del ejercicio 2025. Entre ellas figuran el proyecto del local de la asociación de vecinos del barrio de San Lorenzo y actuaciones en la avenida Martínez de Velasco, la plaza Lérida, la calle Aínsa y la calle Lanuza.

Respecto a las propuestas del grupo Vox, se ha señalado que no se concretaron las partidas de financiación correspondientes, lo que ha impedido su valoración. No obstante, el equipo de gobierno prevé incorporar a los remanentes algunos de los proyectos citados, así como actuaciones parciales en la Plaza de Toros y el plan de asfaltado, ya contempladas previamente.