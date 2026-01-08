Así es el cartel de la XXX edición de Las Bodas de Isabel de Segura

La Fundación Bodas de Isabel ha presentado este jueves el cartel anunciador de la XXX edición de Las Bodas de Isabel de Segura, que se celebrará en Teruel del 19 al 22 de febrero de 2026, y que este año viene firmado por la artista visual e ilustradora barcelonesa Paula Lorena del Ministro y lleva por título 'Somos el amor que damos, no el que recibimos'.

En la presentación del cartel han participado este jueves el concejal de Fiestas y Turismo, Eduardo Suárez, la gerente de la Fundación Bodas de Isabel, Lorena Muñoz y la propia autora del cartel ganador, quien ha manifestado estar "muy contenta" y "muy agradecida" por la oportunidad de poder representar un momento histórico tan importante para Teruel.

Ha explicado que empezó a trabajar este cartel hace tres años. "Según el momento, el boceto me parecía magnífico y al día siguiente me parecía un completo desastre", ha confesado. Al final, animada por su madre, decidió presentarlo para esta edición con buen resultado.

Paula Lorena del Ministro ha querido reflejar en el cartel "la calidez y el amor de los amantes de Teruel" haciendo también un guiño a la ciudad con elementos que la representan como la Estrella y las torres mudéjares o incluso el Torico, que aparece ataviado con el pañuelo vaquillero. Todo ello en un trabajo en el que resaltan los personajes de Isabel y Diego tendidos en el suelo.

La gerente de la Fundación Amantes, ha explicado que en esta edición del concurso se han recibido 35 propuestas, una cifra notablemente superior a la del año anterior.

La participación ha sido en gran parte turolense, pero el certamen ha contado también con trabajos procedentes de otras provincias como Valencia, Zaragoza, Navarra, Castellón, La Rioja, Segovia, Barcelona o Murcia, además de una propuesta internacional llegada desde Argentina.

UN CAMBIO

El concejal de Fiestas y Turismo, Eduardo Suárez, ha subrayado que el cartel ganador supone un cambio con respecto a los que se han presentado en otras ediciones. "Es una imagen innovadora, más cercana al cómic, con un plano original y con distintos guiños a la ciudad que se reflejan en la orla del cartel", ha asegurado.

El jurado ha querido destacar la calidad general de los carteles presentados, subrayando el trabajo y el conocimiento de la fiesta que reflejan las obras recibidas.

En su deliberación, ha participado un jurado integrado por Pedro Luis Hernando Sebastián (profesor del Departamento de Historia del Arte en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas), Mapi Fuertes Hernández (diseñadora gráfica y de interiores), Ernesto Utrillas Valero (director de la Escuela de Arte de Teruel) y Lorena Muñoz Murciano (directora-gerente de la Fundación Bodas de Isabel).

El jurado ha explicado que la elección de este cartel responde al deseo de encontrar una imagen que aportara un enfoque renovado y reconocible.

SE BUSCABA UN CARTEL DIFERENTE

En palabras de Mapi Fuertes y en la línea del resto del jurado, "se buscaba un cartel diferente que se saliera de lo cotidiano, por ello esta propuesta, donde las figuras parece que salgan del formato lo cual impacta desde el punto visual, a la vez que es un reflejo de la fiesta".

Junto al cartel ganador, el jurado ha designado como finalista la obra con el lema "La estrella dorada", de Arturo Deogracias Iglesias, de La Lastrilla (Segovia).

El concurso contempla un premio de 800 euros y la obra seleccionada se utilizará como imagen oficial de la edición, con posibilidad de adaptaciones para distintos formatos y materiales de comunicación, incluyendo el programa de actos y soportes digitales.

Entre los criterios establecidos, se valora además que los diseños presenten versiones adaptadas para redes sociales y otros usos promocionales, ya que la imagen oficial de esta edición, se plasmará en carteles,en los programas, en las redes sociales, en los vídeos y en merchandising.

PAULA LORENA DEL MINISTRO

La ganadora inicia su formación en el Bachillerato Artístico en Barcelona y consolida su especialización durante tres años en Escola Joso, donde se titula como ilustradora en 2024.

Tras una etapa profesional vinculada al laboratorio Sincrofarm, en 2025 decide orientar su carrera plenamente hacia el arte, realizando ilustraciones por encargo y desarrollándose también en el ámbito del tatuaje, donde está construyendo un estilo propio.

Cuenta, además, con una comunidad de más de 20.000 seguidores en redes sociales, donde comparte proceso creativo y proyectos.