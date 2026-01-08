El Gobierno de Aragón licita por 6,7 millones la depuradora de Cerler (Huesca)

El Instituto Aragonés del Agua ha sacado a licitación el contrato para la construcción y el funcionamiento inicial de la estación depuradora de aguas residuales de Cerler, en el término municipal de Benasque (Huesca), con un presupuesto base de 6.704.871 euros.

La actuación, según ha informado la Consejería de Turismo y Medio Ambiente, permitirá dotar a este núcleo del Pirineo de una infraestructura clave para el tratamiento de aguas residuales, con una capacidad prevista para 4.000 habitantes equivalentes, y avanzar en el cumplimiento de la normativa europea en materia de depuración y protección ambiental.

La licitación, impulsada por el Instituto Aragonés del Agua, contempla tanto la ejecución de las obras como el funcionamiento inicial de la instalación, que se desarrollará durante un periodo total de 46 meses (34 de construcción y 12 de explotación), teniendo en cuenta las condiciones climatológicas propias de la alta montaña.

La nueva depuradora de Cerler está declarada obra de interés general y de interés de la comunidad y forma parte de los compromisos asumidos en el marco del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración y del Plan Nacional de Calidad de las Aguas. La consejería ha destacado que su puesta en marcha permitirá mejorar la calidad de los ecosistemas hídricos del entorno y reducir el impacto ambiental de los vertidos.

El proyecto incluye la ejecución de colectores, la impulsión hasta la depuradora, los accesos, las acometidas necesarias y la propia instalación de tratamiento, basada en un sistema biológico de fangos activados con tres líneas en paralelo, integradas en un edificio.

La financiación de la actuación será asumida íntegramente por el Instituto Aragonés del Agua, sin perjuicio de que puedan incorporarse fondos europeos si se conceden.

La construcción de esta depuradora supone finalizar la depuración integral del río Ésera, una vez que la depuración de Benasque y Eriste es ya una realidad desde hace unos meses, y tan solo restará por concluir la depuración de algún pequeño núcleo de población.

La licitación permitirá retomar una infraestructura cuya ejecución se inició hace años y que es esencial tanto para la protección del medio ambiente como para el desarrollo sostenible de Cerler y del valle de Benasque.

La tramitación de esta depuradora ha estado marcada por diversas vicisitudes desde su inicio, que han ido retrasando su ejecución a lo largo de los años, ya que tras quedar incluida en 2008 en el contrato concesional de la Zona P-4 del Pirineo, el proyecto fue adjudicado en 2009 pero las dificultades surgidas durante su desarrollo desembocaron en la resolución del contrato concesional en 2018.

Posteriormente, el Instituto Aragonés del Agua asumió directamente la actuación, aprobó el proyecto y su adenda actualizada tras un periodo de información pública y licitó las obras en 2022, que fueron adjudicadas ese mismo año, sin embargo, en abril de 2025 el contrato tuvo que resolverse de nuevo como consecuencia de la declaración de concurso de la empresa adjudicataria, lo que ha hecho necesario iniciar una nueva licitación.