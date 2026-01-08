El helipuerto de Jaca ha realizado 15 vuelos desde su puesta en marcha en junio

El helipuerto de Jaca ha registrado un total de 15 vuelos desde el pasado mes de junio, cuando se puso en marcha, hasta noviembre. De estos, 7 han sido nocturnos, lo que consolida esta instalación como un punto estratégico para reforzar la atención sanitaria urgente en la comarca de La Jacetania.

Hasta allí se ha desplazado el consejero de Sanidad del Goierno de Aragón, José Luis Bancalero, que ha visitado también el hospital de Jaca y las bases del 061 en esta ciudad y también en Sabiñánigo. Según indica Sanidad, cada año el centro hospitalario atiende más de 1.000 ingresos, con una estancia media cercana a los cinco días; presta 24.521 consultas de distintas especialidades y asiste casi 15.400 urgencias. Más del 95 % de estas se resuelven en el propio hospital. La tasa de derivación es del 4,7 %, lo que remarcan que evidencia su alta capacidad resolutiva.

Bancalero ha destacado el "papel esencial" del hospital de Jaca para la atención en un territorio disperso y ha subrayado que hospitales como este sostienen la vida cotidiana de la comarca "garantizando accesibilidad, proximidad y respuesta rápida".

El consejero Bancalero y la gerente del 061, Marta Sampériz, en la base del 061 de Sabiñánigo. / Gobierno de Aragón

Además de las urgencias del hospital, abiertas las 24 horas del día, Jaca cuenta también con un centro de salud que está operativo las 24 horas del día, y del helipuerto para vuelo diurno y nocturno, que funciona todos los días del año. Cuentan también con la uvi móvil del 061, que según indican desde Sanidad han reforzado con un médico de viernes a domingo, y también los festivos, durante 24 horas.

Además, un vehículo de soporte vital básico su base fija en el hospital de Jaca, y durante verano y Semana Santa existe un refuerzo de sendos vehículos de SVB, ubicados en Biescas y Canfranc.

También el municipio de Sabiñánigo, ubicado a 18 kilómetros de Jaca, dispone de un vehículo de Soporte Vital Avanzado (UME), las 24 horas del día, los 365 días. Según informan desde la consejería de Sanidad, todos estos vehículos hicieron casi 4.000 asistencias en la zona a lo largo de 2025.

El consejero también ha visitado el centro de salud de Sabiñánigo junto a la alcaldesa de la localidad, Beatriz Fernández, e Isabel Mañero, teniente de alcalde y concejala de Obras. En Jaca ha estado acompañado del alcalde, Carlos Serrano, y de los concejales de Recursos Humano, Susana Domingo; de Obras y Urbanismo, Sergio Cajal y Cultura, Andrea Vargas. También les ha acompañado la gerente del 061 Aragón, Marta Sampériz. El consejero Bancalero también se ha reunido con los trabajadores del 061 de Sabiñánigo.