Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hackeo clínicaAutobuses Google MapsFichajes Real ZaragozaTerror en GarrapinillosPausa cáfe trabajadoresFrío en Teruel
instagramlinkedin

El PSOE lleva a los tribunales al Ayuntamiento de Huesca por el cambio de uso del solar municipal de Harineras

Denuncia el acuerdo plenario del pasado mes de octubre por el cual la parcela que cedió el consistorio al Gobierno de Aragón para que edificara viviendas protegidas pasaba a destinarse a fines especulativos

Cacho y Salazar en la zona de las Harineras.

Cacho y Salazar en la zona de las Harineras. / PSOE HUESCA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El PSOE Huesca ha presentado un recurso contra el acuerdo plenario del pasado mes de octubre por el cual la parcela que cedió el Ayuntamiento al Gobierno de Aragón en Harineras para que edificara viviendas protegidas pasaba a destinarse a fines especulativos. "Y, en contra de ese buen hacer que defiende la alcaldesa, algo debe haberse hecho mal cuando la justicia ha admitido a trámite el recurso y ha requerido información al consistorio", ha advertido la portavoz del grupo municipal socialista en el consistorio oscense, Silvia Salazar, quien ha señalado este jueves que el recurso "no se ha presentado por capricho y mucho menos por ruido político, se ha presentado porque creemos que se ha vulnerado la legalidad y el interés general".

Salazar ha explicado que "la señora Orduna, haciendo gala del comportamiento caciquil que llevamos denunciando desde principio de mandato, hizo una supuesta corrección de errores sin ningún informe que lo avalara".

Por su parte, Roberto Cacho, concejal del Grupo Municipal Socialista, ha asegurado que la alcaldesa de Huesca, "no sólo cambia el sentido del acuerdo unánime del pleno, que pedía que se hiciera vivienda protegida en la ciudad, sino que está permitiendo que piso un de 70 metros cuadrados, similar a los de la Merced, pase de 450 euros a cerca de 800 euros al mes".

Para el PSOE, "Lorena Orduna ha traspasado todas las líneas rojas, porque con su permiso está facilitando el modelo especulativo de vivienda del PP. No podemos permitir que se utilice el patrimonio público, que es de todos y todas las oscenses, para operaciones que terminan beneficiando a promotores privados en lugar de garantizar la vivienda asequible".

Noticias relacionadas y más

Roberto Cacho ha insistido en que "lo que Huesca necesita es un ayuntamiento que piense en la ciudadanía y sus derechos, no más derechas que privatizan y benefician sólo a los suyos. En el PSOE defendemos la vivienda protegida, los alquileres asequibles y la transparencia en las decisiones públicas", ha concluido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El partido del agitador Alvise Pérez se presenta a las elecciones en Aragón: estos son sus líderes
  2. El primer premio del Niño deja 3,4 millones en Zaragoza, Benasque y Utrillas con el 6.703: 'Dar este premio es el mejor regalo
  3. Un fondo de inversión británico especializado en la almendra amplía su cartera en Aragón y ya cultiva el pistacho
  4. Estas son las listas electorales completas de todos los partidos de Aragón para el 8F
  5. Esta es la céntrica avenida de Zaragoza que lleva 14 meses en obras... y está cerca de librarse de ellas
  6. Hackean un centro médico de Zaragoza y publican información sensible de la empresa y sus pacientes en la 'dark web'
  7. Los usuarios del 'Utebero' y del 'Casetero' sacan los colores a sus servicios de autobús: 'Siempre llegan tarde
  8. Samca reducirá en un 80% sus molinos para autoabastecer sus centros de datos en Luceni: consumirán casi tanta energía como la provincia de Huesca

El PSOE lleva a los tribunales al Ayuntamiento de Huesca por el cambio de uso del solar municipal de Harineras

El PSOE lleva a los tribunales al Ayuntamiento de Huesca por el cambio de uso del solar municipal de Harineras

El helipuerto de Jaca ha realizado 15 vuelos desde su puesta en marcha en junio

El helipuerto de Jaca ha realizado 15 vuelos desde su puesta en marcha en junio

46 muertos en las carreteras de Aragón en 2025: el dato más bajo de los últimos diez años

46 muertos en las carreteras de Aragón en 2025: el dato más bajo de los últimos diez años

Arde un edificio en Parzán (Huesca): hay 15 personas desalojadas de tres apartamentos

Arde un edificio en Parzán (Huesca): hay 15 personas desalojadas de tres apartamentos

Las visitas al conjunto Amantes de Teruel aumentaron un 4% y superaron las 105.000 en 2025

Las visitas al conjunto Amantes de Teruel aumentaron un 4% y superaron las 105.000 en 2025

El Gobierno de Aragón licita por 6,7 millones la depuradora de Cerler (Huesca)

El Gobierno de Aragón licita por 6,7 millones la depuradora de Cerler (Huesca)

Condenada La Diabla por explotar a una mujer en el club 'Los Almendros' de Caspe

Condenada La Diabla por explotar a una mujer en el club 'Los Almendros' de Caspe

Aragón reforzará su apoyo a las Bodas de Isabel tras el reconocimiento internacional

Aragón reforzará su apoyo a las Bodas de Isabel tras el reconocimiento internacional
Tracking Pixel Contents