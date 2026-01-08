Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hackeo clínicaAutobuses Google MapsFichajes Real ZaragozaTerror en GarrapinillosPausa cáfe trabajadoresFrío en Teruel
instagramlinkedin

Las visitas al conjunto Amantes de Teruel aumentaron un 4% y superaron las 105.000 en 2025

Agosto volvió a ser el mes con mayor afluencia de público, seguido de Semana Santa

Unos turistas visitan el mausoleo de los Amantes de Teruel.

Unos turistas visitan el mausoleo de los Amantes de Teruel. / EFE / ANTONIO GARCÍA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Las visitas al Conjunto Amantes de Teruel aumentaron un 4,1% en 2025, con un total de 105.732 personas frente a las 101.356 registradas en 2024, lo que supone 4.376 visitantes más. La evolución mensual muestra un comportamiento estable durante los primeros siete meses del año, con cifras muy similares a las de 2024 entre enero y julio. El crecimiento más destacado se produjo en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, mientras que diciembre experimentó un leve descenso, motivado por la menor duración del puente de la Constitución-Inmaculada y por la distribución de los festivos navideños.

Agosto volvió a ser el mes con mayor afluencia de público, seguido de Semana Santa, que en 2025 se celebró en abril, a diferencia de 2024, cuando tuvo lugar en marzo, y de octubre, que se consolida como uno de los periodos con mejores datos gracias a la combinación de turismo cultural y climatología favorable.

Por días de la semana, se mantiene el aumento de visitantes durante los fines de semana, aunque todos los días presentan cifras positivas, ha señalado la Fundación Amantes en una nota de prensa. Este comportamiento se debe, en gran parte, al incremento de grupos organizados, procedentes tanto de agencias de viaje como de centros escolares, un segmento que ha experimentado un notable crecimiento.

En cuanto a las modalidades de visita, 52.145 personas optaron por la visita al conjunto completo, una fórmula cada vez más demandada que incluye el Mausoleo de los Amantes, la iglesia de San Pedro, el claustro, el ábside, la torre y el ándito.

Noticias relacionadas y más

Por procedencias, Madrid encabeza el mercado emisor, seguida de Valencia, Barcelona, Zaragoza, Alicante y Teruel. El turismo extranjero representa un 9 % del total, con especial presencia de visitantes franceses, además de alemanes, holandeses y belgas. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El partido del agitador Alvise Pérez se presenta a las elecciones en Aragón: estos son sus líderes
  2. El primer premio del Niño deja 3,4 millones en Zaragoza, Benasque y Utrillas con el 6.703: 'Dar este premio es el mejor regalo
  3. Un fondo de inversión británico especializado en la almendra amplía su cartera en Aragón y ya cultiva el pistacho
  4. Estas son las listas electorales completas de todos los partidos de Aragón para el 8F
  5. Esta es la céntrica avenida de Zaragoza que lleva 14 meses en obras... y está cerca de librarse de ellas
  6. Los usuarios del 'Utebero' y del 'Casetero' sacan los colores a sus servicios de autobús: 'Siempre llegan tarde
  7. Hackean un centro médico de Zaragoza y publican información sensible de la empresa y sus pacientes en la 'dark web'
  8. Samca reducirá en un 80% sus molinos para autoabastecer sus centros de datos en Luceni: consumirán casi tanta energía como la provincia de Huesca

46 muertos en las carreteras de Aragón en 2025: el dato más bajo de los últimos diez años

46 muertos en las carreteras de Aragón en 2025: el dato más bajo de los últimos diez años

Arde un edificio en Parzán (Huesca): hay 15 personas desalojadas de tres apartamentos

Arde un edificio en Parzán (Huesca): hay 15 personas desalojadas de tres apartamentos

Las visitas al conjunto Amantes de Teruel aumentaron un 4% y superaron las 105.000 en 2025

Las visitas al conjunto Amantes de Teruel aumentaron un 4% y superaron las 105.000 en 2025

El Gobierno de Aragón licita por 6,7 millones la depuradora de Cerler (Huesca)

El Gobierno de Aragón licita por 6,7 millones la depuradora de Cerler (Huesca)

Condenada La Diabla por explotar a una mujer en el club 'Los Almendros' de Caspe

Condenada La Diabla por explotar a una mujer en el club 'Los Almendros' de Caspe

Aragón reforzará su apoyo a las Bodas de Isabel tras el reconocimiento internacional

Aragón reforzará su apoyo a las Bodas de Isabel tras el reconocimiento internacional

La Audiencia absuelve al exalcalde de Alhama de Aragón tras una condena de cinco años de cárcel

La Audiencia absuelve al exalcalde de Alhama de Aragón tras una condena de cinco años de cárcel

La DPT ampliará el programa de ahorro energético a nueve colegios más de la provincia

La DPT ampliará el programa de ahorro energético a nueve colegios más de la provincia
Tracking Pixel Contents