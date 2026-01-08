Las visitas al conjunto Amantes de Teruel aumentaron un 4% y superaron las 105.000 en 2025

Las visitas al Conjunto Amantes de Teruel aumentaron un 4,1% en 2025, con un total de 105.732 personas frente a las 101.356 registradas en 2024, lo que supone 4.376 visitantes más. La evolución mensual muestra un comportamiento estable durante los primeros siete meses del año, con cifras muy similares a las de 2024 entre enero y julio. El crecimiento más destacado se produjo en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, mientras que diciembre experimentó un leve descenso, motivado por la menor duración del puente de la Constitución-Inmaculada y por la distribución de los festivos navideños.

Agosto volvió a ser el mes con mayor afluencia de público, seguido de Semana Santa, que en 2025 se celebró en abril, a diferencia de 2024, cuando tuvo lugar en marzo, y de octubre, que se consolida como uno de los periodos con mejores datos gracias a la combinación de turismo cultural y climatología favorable.

Por días de la semana, se mantiene el aumento de visitantes durante los fines de semana, aunque todos los días presentan cifras positivas, ha señalado la Fundación Amantes en una nota de prensa. Este comportamiento se debe, en gran parte, al incremento de grupos organizados, procedentes tanto de agencias de viaje como de centros escolares, un segmento que ha experimentado un notable crecimiento.

En cuanto a las modalidades de visita, 52.145 personas optaron por la visita al conjunto completo, una fórmula cada vez más demandada que incluye el Mausoleo de los Amantes, la iglesia de San Pedro, el claustro, el ábside, la torre y el ándito.

Por procedencias, Madrid encabeza el mercado emisor, seguida de Valencia, Barcelona, Zaragoza, Alicante y Teruel. El turismo extranjero representa un 9 % del total, con especial presencia de visitantes franceses, además de alemanes, holandeses y belgas.