El Ayuntamiento de Fraga licita la venta de dos solares y una parcela

El Ayuntamiento de Fraga ha licitado este jueves la enajenación de dos solares de titularidad municipal situados en las calles Rambla de Canfranc, 9 y Pío Baroja, 34, en la zona de Trashondos, y la enajenación de una parcela municipal en el Sector 2 del Polígono Industrial Fondo de Litera. En ambos casos, el plazo de presentación de ofertas finalizará el 5 de febrero.

La venta de los dos solares en la zona de Trashondos tiene fijado un importe base de licitación de 849.861,60 euros (antes de impuestos) y está compuesto por dos lotes. El importe de licitación del Lote 1 (calle Rambla de Canfranc) asciende a 469.439,72 euros y el del Lote 2 (calle Pío Baroja) a 380.421,88 euros. Los licitadores pueden presentar ofertas a uno o a los dos lotes que componen la licitación.

Respecto a la parcela del Polígono Industrial Fondo de Litera, el presupuesto base de licitación es de 387.654,28 euros (antes de impuestos) y se trata de un terreno de uso industrial de 12.670 metros cuadrados. También puede ser compatible para uso comercial y oficinas relacionadas con el uso dominante.