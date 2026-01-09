Cerca de 153.00 visitantes pasaron por Dinópolis y sus sedes en Teruel durante 2025

Dinópolis y el conjunto de sus sedes repartidas por la provincia de Teruel han cerrado la temporada 2025 con un total de 152.816 visitantes, lo que supone un incremento del 7,06% respecto a 2024. De ese total, 135.567 visitantes correspondieron al parque principal, cifra que representa un aumento del 11,32 % en comparación con la temporada anterior, ha señalado la directora gerente de Dinópolis, Higinia Navarro en una atención a medios realizada este viernes para hacer balance de la campaña.

Este balance positivo vuelve a poner de manifiesto la fidelidad del público y la capacidad del parque paleontológico para atraer nuevos visitantes año tras año, tanto al recinto central como a las sedes distribuidas por el territorio. El crecimiento sostenido refuerza además el posicionamiento de Teruel como un destino singular dentro del panorama nacional del ocio cultural y científico, con una propuesta diferenciada ligada a la paleontología y al turismo familiar, ha asegurado Navarro.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Turismo y presidente de Dinópolis, Manuel Blasco, ha asegurado durante el acto celebrado en el parque turolense que el incremento de visitantes demuestra que proyectos como Dinópolis resultan esenciales para el desarrollo económico y turístico de la provincia.

El 83,81% de los turistas encuestados tras su paso por Dinópolis señaló que la visita al parque fue el principal motivo de su viaje a Teruel, un dato que confirma su consolidación como 'parque destino' y como foco de atracción turística tanto para la ciudad como para el resto de la provincia.

Asimismo, el 73,11% afirmó haber pernoctado fuera de su residencia habitual y, de ellos, el 71,66 % indicó haberlo hecho durante dos o más noches, lo que evidencia su capacidad para generar estancias turísticas prolongadas. El nivel de satisfacción se mantiene muy elevado, ya que el 98,86 % de los visitantes recomendaría la visita.

El balance de 2025 adquiere además un significado especial de cara a la temporada 2026, en la que Dinópolis celebrará su 25 aniversario y alcanzará la cifra de cuatro millones de visitantes desde su inauguración en 2001.

Ambos hitos se conmemorarán con acciones especiales, novedades y propuestas pensadas para agradecer la confianza del público y seguir con el interés por la ciencia y el mundo de los dinosaurios.