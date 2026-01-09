Cerca de 2.000 escolares de Teruel podrán visitar Galáctica a un precio reducido

Caja Rural de Teruel y el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) han renovado su convenio de colaboración para el curso 2025/2026, un acuerdo que permitirá que cerca de 2.000 escolares de la provincia de Teruel visiten Galáctica a un precio reducido.

La subvención aportada por Caja Rural de Teruel hará posible un descuento de tres euros por entrada, lo que supone un coste final de la visita en cinco euros por alumno. La iniciativa está dirigida a centros educativos y a las Asociaciones de Madres y Padres de los centros de la provincia, que podrán solicitar información a través del teléfono habilitado y formalizar las reservas mediante correo electrónico. Las solicitudes se gestionarán por orden de llegada hasta completar el número de plazas previsto.

La firma del acuerdo ha tenido lugar en la sede del CEFCA con la presencia de la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez; el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco; el director del CEFCA, Javier Cenarro; y el director general de Caja Rural de Teruel, David Gutiérrez.

Desde el Gobierno de Aragón se ha puesto de relieve la importancia de acercar la ciencia y la investigación que se desarrolla en la comunidad al alumnado, con el objetivo de que conozcan el talento existente y puedan despertar futuras vocaciones en ámbitos STEAM. Asimismo, se ha destacado el valor de Galáctica como un espacio singular en España y Europa para la divulgación y la práctica de la astronomía.

Por parte de Caja Rural de Teruel se ha subrayado que Galáctica se ha consolidado como un referente internacional y que fomentar las visitas escolares contribuye a reforzar ese posicionamiento. Asimismo, desde el CEFCA se ha incidido en la voluntad de integrar este recurso en los programas educativos, para aprovechar un centro diseñado para públicos que abarcan desde los diez años hasta el nivel universitario.

Además, se ha destacado que el impacto positivo del modelo que combina ciencia y ocio, así como el papel de Galáctica en la dinamización de la comarca de Gúdar-Javalambre.

El centro cuenta con una museografía adaptada también al público infantil, apoyada en personajes como Java, Cosmos y Fotón, que facilitan la comprensión de los contenidos y enriquecen la experiencia educativa.