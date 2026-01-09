Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subvención Real ZaragozaGuardia CivilOposiciones maestro AragónFinanciación AragónParque Atracciones ZaragozaVisita Papa Zaragoza
instagramlinkedin

Cerca de 2.000 escolares de Teruel podrán visitar Galáctica a un precio reducido

Desde el Gobierno de Aragón se ha puesto de relieve la importancia de acercar la ciencia y la investigación que se desarrolla en la comunidad al alumnado

El presidente de Caja Rural de Teruel, José Cuevas, junto a la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés, este viernes.

El presidente de Caja Rural de Teruel, José Cuevas, junto a la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés, este viernes. / EFE / ANTONIO GARCÍA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Caja Rural de Teruel y el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) han renovado su convenio de colaboración para el curso 2025/2026, un acuerdo que permitirá que cerca de 2.000 escolares de la provincia de Teruel visiten Galáctica a un precio reducido.

La subvención aportada por Caja Rural de Teruel hará posible un descuento de tres euros por entrada, lo que supone un coste final de la visita en cinco euros por alumno. La iniciativa está dirigida a centros educativos y a las Asociaciones de Madres y Padres de los centros de la provincia, que podrán solicitar información a través del teléfono habilitado y formalizar las reservas mediante correo electrónico. Las solicitudes se gestionarán por orden de llegada hasta completar el número de plazas previsto.

La firma del acuerdo ha tenido lugar en la sede del CEFCA con la presencia de la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez; el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco; el director del CEFCA, Javier Cenarro; y el director general de Caja Rural de Teruel, David Gutiérrez.

Desde el Gobierno de Aragón se ha puesto de relieve la importancia de acercar la ciencia y la investigación que se desarrolla en la comunidad al alumnado, con el objetivo de que conozcan el talento existente y puedan despertar futuras vocaciones en ámbitos STEAM. Asimismo, se ha destacado el valor de Galáctica como un espacio singular en España y Europa para la divulgación y la práctica de la astronomía.

Por parte de Caja Rural de Teruel se ha subrayado que Galáctica se ha consolidado como un referente internacional y que fomentar las visitas escolares contribuye a reforzar ese posicionamiento. Asimismo, desde el CEFCA se ha incidido en la voluntad de integrar este recurso en los programas educativos, para aprovechar un centro diseñado para públicos que abarcan desde los diez años hasta el nivel universitario.

Además, se ha destacado que el impacto positivo del modelo que combina ciencia y ocio, así como el papel de Galáctica en la dinamización de la comarca de Gúdar-Javalambre.

Noticias relacionadas y más

El centro cuenta con una museografía adaptada también al público infantil, apoyada en personajes como Java, Cosmos y Fotón, que facilitan la comprensión de los contenidos y enriquecen la experiencia educativa.

TEMAS

  1. El partido del agitador Alvise Pérez se presenta a las elecciones en Aragón: estos son sus líderes
  2. El primer premio del Niño deja 3,4 millones en Zaragoza, Benasque y Utrillas con el 6.703: 'Dar este premio es el mejor regalo
  3. Hackean un centro médico de Zaragoza y publican información sensible de la empresa y sus pacientes en la 'dark web'
  4. Un fondo de inversión británico especializado en la almendra amplía su cartera en Aragón y ya cultiva el pistacho
  5. Estas son las listas electorales completas de todos los partidos de Aragón para el 8F
  6. Samca reducirá en un 80% sus molinos para autoabastecer sus centros de datos en Luceni: consumirán casi tanta energía como la provincia de Huesca
  7. Denuncian el hostigamiento a la alcaldesa de un pequeño pueblo de Zaragoza: 'Me están haciendo la vida imposible
  8. El 'triángulo de hielo' hace honor a su nombre: -12,6 ºC en un pueblo de Teruel

Cerca de 2.000 escolares de Teruel podrán visitar Galáctica a un precio reducido

Cerca de 2.000 escolares de Teruel podrán visitar Galáctica a un precio reducido

Detenido el fisioterapeuta de una residencia de Caspe por una presunta agresión sexual a una usuaria

Detenido el fisioterapeuta de una residencia de Caspe por una presunta agresión sexual a una usuaria

El Ayuntamiento de Fraga licita la venta de dos solares y una parcela

El Ayuntamiento de Fraga licita la venta de dos solares y una parcela

Condenado por robar con "una tranquilidad pasmosa" en la sede de UGT de Calatayud

Condenado por robar con "una tranquilidad pasmosa" en la sede de UGT de Calatayud

Así es el cartel de la XXX edición de Las Bodas de Isabel de Segura

Así es el cartel de la XXX edición de Las Bodas de Isabel de Segura

46 muertos en las carreteras de Aragón en 2025: el dato más bajo de los últimos diez años

46 muertos en las carreteras de Aragón en 2025: el dato más bajo de los últimos diez años

El PSOE lleva a los tribunales al Ayuntamiento de Huesca por el cambio de uso del solar municipal de Harineras

El PSOE lleva a los tribunales al Ayuntamiento de Huesca por el cambio de uso del solar municipal de Harineras

El helipuerto de Jaca ha realizado 15 vuelos desde su puesta en marcha en junio

El helipuerto de Jaca ha realizado 15 vuelos desde su puesta en marcha en junio
Tracking Pixel Contents