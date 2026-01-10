Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Feria de la Trufa de Vera de Moncayo impulsa la promoción del sector en Aragón

La comunidad suma actualmente 11.000 hectáreas dedicadas al cultivo de la trufa y una producción cercana a los 63.000 kilos anuales

Foto de familia en la feria de la trufa de Vera del Moncayo (Zaragoza), este sábado.

Foto de familia en la feria de la trufa de Vera del Moncayo (Zaragoza), este sábado. / DGA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Este fin de semana se está celebrando la novena edición de la Feria de la Trufa de Vera de Moncayo, un encuentro que se ha consolidado como evento de referencia en el calendario trufero de la provincia de Zaragoza. El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, junto a la directora general de Innovación y Promoción Alimentaria, Amparo Cuéllar y la directora general de Comercio, Ferias y Artesanía, Carmen Herrarte, han visitado este fin de semana la feria.

El evento llega en un momento óptimo de calidad del producto, y vuelve a situar a Vera de Moncayo como foco gastronómico y profesional de la provincia de Zaragoza, con la presencia de productores, profesionales y visitantes procedentes de toda la Comunidad.

Durante la visita, el consejero Rincón ha destacado el peso estratégico del sector trufero en Aragón: "Estamos ante un sector en crecimiento, en permanente evolución e innovación, que genera empleo y contribuye de forma decisiva al desarrollo del medio rural".

Además, Rincón ha subrayado además el buen comportamiento de la campaña actual tras "un año lluvioso que se ha traducido en una buena producción. Hay que verlo en perspectiva y seguir incentivando esa producción, incrementando el valor del producto e impulsando su consumo tanto aquí como en el resto del mundo", ha sostenido.

Programa

La IX edición de Veratruf cuenta con un amplio programa de actividades, entre las que destacan conferencias técnicas sobre truficultura, talleres infantiles y demostraciones divulgativas, showcookings y maridajes, el tradicional concurso y subasta de trufas y el VI Concurso Nacional de Perros Truferos de la Sierra de Moncayo, combinando formación, tradición y promoción gastronómica.

Aragón suma actualmente 11.000 hectáreas dedicadas al cultivo de la trufa y una producción cercana a los 63.000 kilos en las tres provincias aragonesas, lo que la sitúa como principal productor, no sólo en Europa, sino en todo el mundo. Por otra parte, organizadores y autoridades locales han destacado la importancia económica y social de esta feria para Vera de Moncayo y su entorno.

