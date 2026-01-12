Los afectados por el desalojo de Santa Clara en Huesca conocerán esta semana el montante económico de la reforma

Los propietarios afectados por el desalojo de la plaza Santa Clara de Huesca, por riesgo de colapso el pasado mes de noviembre, conocerán esta semana el montante económico al que asciende la reforma a la que deben ser sometidas las estructuras de sus edificios. Se trata de un montante económico que conocerán los vecinos del bloque 4, que han convocado una reunión de la comunidad para conocer con exactitud estas cifras y las actuaciones que la empresa encargada de la reparación va a tener que acometer. Así lo ha apuntado Yolanda Sanagustín, propietaria de dos pisos en el bloque número 4 de Santa Clara.

Sanagustín ha trasladado que "esta semana vamos a empezar, previsiblemente, a saber ya números porque nos van a empezar a dar presupuestos de la reparación y la próxima semana tendremos, previsiblemente, una reunión de la comunidad de vecinos del portal número 4, que es donde se declaró todo y donde tenemos los trabajos más avanzados".

No ha podido precisar, en cambio, si en el montante económico se dará a conocer bloque por bloque, dependiendo de sus afecciones, porque, entre otros, "este bloque ya disponía de análisis e informes realizados, de hecho a través de ellos se conoció el riesgo de colapso en los tres bloques, los números 2, 3 y 4".

Los que sí saben ya es que este mes van a tener que hacer frente a la derrama por la colocación de puntales, que según Sanagustín asciende a casi 500 euros por vecino. "Lo que sí sabemos es que la primera derrama que pasan este mes van a ser casi 500 euros por vecino para pagar una primera factura solamente la de la colocación de los puntales".

Por otra parte, un total de 51 vecinos de la plaza de Santa Clara han sido realojados en tres residencias de Huesca, ya que su estancia en los establecimientos hoteleros ha finalizado. Las personas afectadas han sido alojadas en la Residencia de las Carmelitas de Cáritas, donde han ido 14; en la Residencia de sacerdotes del Obispado de Huesca donde han ido 8 y en Cruz Blanca, donde se han alojado 27. Además, dos personas continúan alojadas en la residencia Ciudad de Huesca.