La Cuesta de los Gitanos de Teruel vuelve a estar abierta al tráfico desde este lunes

La Cuesta de los Gitanos de Teruel ha vuelto a quedar abierta al tráfico desde este lunes tras la finalización de las obras de urbanización que se han prolongado durante un año y que han supuesto una inversión cercana al millón de euros. La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha explicado que aunque no se trata de una entrada principal por sus características estéticas o de infraestructura, sí es una de las más utilizadas debido al elevado volumen de tráfico diario, especialmente por parte de personas que se desplazan al Polígono Industrial, a Platea, o que residen en la zona del Ensanche.

Según ha señalado en una atención a los medios de comunicación en la entrada de la vía, la ejecución de la obra, que ha tenido un coste de 916.000 euros, no ha sido la parte más compleja del proyecto, sino todo el proceso previo necesario para poder llevarla a cabo. Tras una licitación que quedó desierta y que obligó al ayuntamiento a firmar un convenio con la Diputación Provincial de Teruel, la empresa pública TRAGSA pudo ejecutar finalmente las obras, que comenzaron en enero de 2025 tras una larga tramitación administrativa.

La actuación ha permitido transformar el antiguo camino en una vía urbana con todas las prestaciones, dotada de una calzada de doble sentido con carriles de tres metros, un carril bici de subida de un metro, aceras y la futura plantación de arbolado.

Asimismo, este lunes, Emma Buj ha anunciado que la vía pasará a denominarse Cuesta del Pueblo Gitano, una decisión consensuada con la comunidad gitana por considerarse más respetuosa, y mantener al mismo tiempo el origen histórico del nombre tradicional.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Teruel, José Guillén, ha recordado que esta mejora de la Cuesta de los Gitanos se anunció en la campaña electoral de 2015 por el entonces alcalde Manuel Blasco, que también prometió la adecuación del camino de Capuchinos y la carretera de Villaespesa, que, ha denunciado, aún no se han cumplido.