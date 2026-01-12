La DPH aprueba un plan de obras con 20,6 millones para 400 actuaciones en toda la provincia

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha aprobado en comisión el Plan de Obras y Servicios 2026, que asciende este año a los 20.640.841 euros, un millón más que en 2025, y que financiará más de 400 actuaciones en los municipios altoaragoneses.

La principal novedad de este plan es que los pueblos más pequeños, de menos de 2.000 habitantes, verán incrementada su dotación en un 5% respecto al año pasado, mientras los que su población esté por encima lo harán un 2,5%, ha informado la DPH. Este reparto mejora también la inversión media por habitante, que pasa de 114 a 118 euros.

El presidente de la DPH, Isaac Claver, ha destacado que con este plan, que ha definido como "el más potente y flexible de la Diputación", se apoya económicamente a los ayuntamientos para que "ellos mismos decidan las obras que quieren realizar para mejorar la vida en sus pueblos". "Por eso, en la edición de este año, el incremento respecto al año pasado es el doble en los municipios más pequeños respecto a los que tiene más habitantes", ha añadido.

Por su parte, el diputado delegado de Obras, Álvaro Bescós, ha subrayado que este plan prima la autonomía municipal "dejando que sean los ayuntamientos los que elijan a dónde destinar este dinero".

Además podrán optar a la posibilidad de subvencionar hasta el 100% de las actuaciones, sin que sea obligatorio que haya aportación municipal, evitando así que pueblos con escasos recursos tengan que renunciar a una obra por no poder asumir su parte.

En 2025, el Plan de Obras y Servicios de la DPH, dotado con 19,7 millones de euros, ha permitido realizar más de 400 actuaciones en los 201 municipios de la provincia --todos excepto la capital--. La mayor cuantía se ha destinado a pavimentación de calles --4,3 millones de euros y casi el 22% del total--. Le sigue la mejora de edificios municipales --2,8 millones--, instalaciones deportivas --2,3 millones--, infraestructuras --1,4 millones-- y alcantarillado y saneamiento --1,1 millones--.