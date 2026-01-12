El hospital de Alcañiz amplía su actividad con Dermatología y Neumología desde este lunes

El hospital de Alcañiz (Teruel) amplía desde este lunes su actividad asistencial con la puesta en marcha de las consultas de Dermatología y Neumología, dos nuevas especialidades que se incorporan dentro del proceso de apertura paulatina del nuevo centro hospitalario y que permitirán aumentar de forma significativa la atención sanitaria especializada en la zona.

Según los datos facilitados por el Gobierno de Aragón, por las consultas de Dermatología pasarán alrededor de 90 pacientes a la semana, mientras que las de Neumología atenderán a unos 120; una ampliación que hará que el número de usuarios que acuden semanalmente al hospital supere el millar, frente a los cerca de 800 que se registran en la actualidad.

El servicio de Dermatología estará atendido por un equipo formado por tres médicos especialistas y una enfermera, mientras que Neumología contará con cuatro facultativos y dos profesionales de enfermería. Ambos equipos compatibilizarán su actividad entre el nuevo hospital y el antiguo centro, una organización que permite reforzar la asistencia mientras continúa el despliegue progresivo de los servicios en las nuevas instalaciones.

La incorporación de estas dos especialidades se suma a las ya activadas en los últimos meses: en junio comenzaron a funcionar las consultas de Rehabilitación y Medicina del Trabajo, a mediados de octubre se pusieron en marcha las de Neurología, Endocrinología, Reumatología y Medicina Preventiva, y a principios de noviembre se añadieron las consultas de Medicina Interna y el servicio de Radiodiagnóstico.

El nuevo Hospital de Alcañiz es el centro de referencia para una población de aproximadamente 73.000 vecinos de siete comarcas: Bajo Aragón, Bajo Aragón Caspe, Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Martín, Matarraña, Maestrazgo y Cuencas Mineras; por lo que la progresiva apertura de servicios tiene como objetivo mejorar la accesibilidad, reducir desplazamientos y reforzar la atención sanitaria especializada en todo el territorio.