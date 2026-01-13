Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Avenida ValenciaKosa Real ZaragozaRyanair ZaragozaZaragoza LuceRestaurante 'Machos Alfa'Azcón vs Abascal
instagramlinkedin

La Escuela Infantil de Mequinenza oferta dos nuevos programas para favorecer la conciliación

La Ruella busca cuidar mejor a los más pequeños y apoyar a sus familias

Varios de los niños y niñas de la escuela infantil.

Varios de los niños y niñas de la escuela infantil. / AYUNTAMIENTO DE MEQUINENZA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Tras la vuelta de las vacaciones de Navidad el Ayuntamiento de Mequinenza ha puesto en marcha en la Escuela Infantil Municipal La Ruella dos nuevos programas para cuidar mejor a los más pequeños y apoyar a sus familias. El primero de ellos está destinado a reforzar la atención a la primera infancia y el segundo a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias de los alumnos con necesidades puntuales.

Por un lado, el centro incorpora un programa de atención temprana, a través de un convenio firmado con la Fundación Atención Temprana, orientado a la detección precoz, prevención e intervención especializada ante posibles dificultades en el desarrollo infantil. Este servicio está dirigido a niños y niñas matriculados y tiene como objetivo favorecer su desarrollo físico, cognitivo, emocional y social desde las primeras etapas de la vida.

El programa, que supone una inversión anual de cerca de 5.000 euros, se basa en una intervención individualizada y centrada en el menor y su entorno familiar, combinando la observación directa en el aula con el acompañamiento y asesoramiento a las familias. Asimismo, promueve la coordinación entre los profesionales especializados, el personal educativo de la Escuela Infantil y los propios progenitores, con el fin de ofrecer una respuesta temprana, integral y eficaz ante cualquier necesidad detectada, mejorando las oportunidades de desarrollo y aprendizaje de los menores

Por otro lado, la Escuela Infantil La Ruella estrena un servicio flexible de atención a las comidas mediante tickets, pensado especialmente para aquellas familias que, de forma puntual, necesiten ampliar el horario de permanencia de sus hijos e hijas en el centro. Este sistema se dirige a usuarios del servicio de mañanas y permite hacer uso del comedor escolar de manera ocasional, sin necesidad de contratar el servicio de forma fija

El servicio se articula a través de talonarios nominativos de 10 tickets, con un precio de 50 euros, que dan derecho a un día de atención al comedor por cada ticket. El uso está limitado, con carácter general, a un ticket mensual por alumno o alumna, aunque la Dirección del centro podrá flexibilizar este límite en función de la disponibilidad de plazas y las necesidades organizativas. Los tickets son personales e intransferibles y su utilización queda supeditada a la capacidad organizativa del centro en cada momento

Con la puesta en marcha de estos dos nuevos programas, el Ayuntamiento de Mequinenza refuerza su compromiso con una educación infantil de calidad, inclusiva y adaptada a las necesidades reales de las familias, apostando por la prevención, la atención especializada desde edades tempranas y por medidas concretas que facilitan la conciliación en el día

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mercadona cerrará este mes una de sus tiendas con más clientela de Aragón para reformarla
  2. CAF Zaragoza, una fábrica a toda máquina: roza los mil trabajadores con trenes y tranvías para 14 ciudades
  3. La Papa Arrugá, el bar de Zaragoza con sabor canario: 'Puedes ponerte hasta las cejas por 20 euros
  4. El pueblo más 'bello' de España está en Aragón: es uno de los más fríos con mínimas de diez bajo cero
  5. Muere un joven de 24 años en un accidente de tráfico en Villanueva de Gállego, segundo fallecido en Aragón en menos de 24 horas
  6. La Piedra 64, el restaurante que cambió la moda de las hamburguesas por los bocadillos más originales de Zaragoza: “Hago guisos de la abuela entre pan”
  7. El ocaso de las tiendas de informática en Zaragoza: 'Cuando monté el negocio la arroba era una novedad
  8. El DAT Alierta de Zaragoza estima un impacto de 100 millones anuales y ya tiene fecha estimada para las obras

El turismo crece en la Comarca de las Cinco Villas: más de 53.000 visitantes durante 2025

El turismo crece en la Comarca de las Cinco Villas: más de 53.000 visitantes durante 2025

La Escuela Infantil de Mequinenza oferta dos nuevos programas para favorecer la conciliación

La Escuela Infantil de Mequinenza oferta dos nuevos programas para favorecer la conciliación

El VII Concurso Nacional de Caza de Trufa de la Comarca de Daroca abre inscripciones sin límite de participantes

El VII Concurso Nacional de Caza de Trufa de la Comarca de Daroca abre inscripciones sin límite de participantes

'El Pisico', una alternativa residencial para mayores válidos que no quieren vivir solos en Monzón

'El Pisico', una alternativa residencial para mayores válidos que no quieren vivir solos en Monzón

Antonia (23 años) vive su segunda vida tras el secuestro de Garrapinillos: "Mi madre se está dejando el alma"

Antonia (23 años) vive su segunda vida tras el secuestro de Garrapinillos: "Mi madre se está dejando el alma"

Avanzan las obras en la A-230: 13 kilómetros asfaltados y más novedades

Avanzan las obras en la A-230: 13 kilómetros asfaltados y más novedades

Los afectados por el desalojo de Santa Clara en Huesca conocerán esta semana el montante económico de la reforma

Los afectados por el desalojo de Santa Clara en Huesca conocerán esta semana el montante económico de la reforma

La Cuesta de los Gitanos de Teruel vuelve a estar abierta al tráfico desde este lunes

La Cuesta de los Gitanos de Teruel vuelve a estar abierta al tráfico desde este lunes
Tracking Pixel Contents