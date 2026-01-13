La Escuela Infantil de Mequinenza oferta dos nuevos programas para favorecer la conciliación

Tras la vuelta de las vacaciones de Navidad el Ayuntamiento de Mequinenza ha puesto en marcha en la Escuela Infantil Municipal La Ruella dos nuevos programas para cuidar mejor a los más pequeños y apoyar a sus familias. El primero de ellos está destinado a reforzar la atención a la primera infancia y el segundo a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias de los alumnos con necesidades puntuales.

Por un lado, el centro incorpora un programa de atención temprana, a través de un convenio firmado con la Fundación Atención Temprana, orientado a la detección precoz, prevención e intervención especializada ante posibles dificultades en el desarrollo infantil. Este servicio está dirigido a niños y niñas matriculados y tiene como objetivo favorecer su desarrollo físico, cognitivo, emocional y social desde las primeras etapas de la vida.

El programa, que supone una inversión anual de cerca de 5.000 euros, se basa en una intervención individualizada y centrada en el menor y su entorno familiar, combinando la observación directa en el aula con el acompañamiento y asesoramiento a las familias. Asimismo, promueve la coordinación entre los profesionales especializados, el personal educativo de la Escuela Infantil y los propios progenitores, con el fin de ofrecer una respuesta temprana, integral y eficaz ante cualquier necesidad detectada, mejorando las oportunidades de desarrollo y aprendizaje de los menores

Por otro lado, la Escuela Infantil La Ruella estrena un servicio flexible de atención a las comidas mediante tickets, pensado especialmente para aquellas familias que, de forma puntual, necesiten ampliar el horario de permanencia de sus hijos e hijas en el centro. Este sistema se dirige a usuarios del servicio de mañanas y permite hacer uso del comedor escolar de manera ocasional, sin necesidad de contratar el servicio de forma fija

El servicio se articula a través de talonarios nominativos de 10 tickets, con un precio de 50 euros, que dan derecho a un día de atención al comedor por cada ticket. El uso está limitado, con carácter general, a un ticket mensual por alumno o alumna, aunque la Dirección del centro podrá flexibilizar este límite en función de la disponibilidad de plazas y las necesidades organizativas. Los tickets son personales e intransferibles y su utilización queda supeditada a la capacidad organizativa del centro en cada momento

Con la puesta en marcha de estos dos nuevos programas, el Ayuntamiento de Mequinenza refuerza su compromiso con una educación infantil de calidad, inclusiva y adaptada a las necesidades reales de las familias, apostando por la prevención, la atención especializada desde edades tempranas y por medidas concretas que facilitan la conciliación en el día