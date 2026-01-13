'El Pisico', una alternativa residencial para mayores válidos que no quieren vivir solos en Monzón

La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha visitado este martes las instalaciones de 'El Pisico' en la localidad de Monzón (Huesca), una alternativa intermedia para las personas mayores válidas que no pueden o no quieren vivir solas en sus domicilios y que todavía no requieren de una atención residencial permanente.

Durante la visita, la consejera ha destacado el valor de este tipo de recursos de residencia permanente que, según ha explicado, "permiten anticiparse a situaciones de mayor dependencia, ofreciendo al mismo tiempo acompañamiento y atención personalizada”.

El centro, gestionado por Cáritas Diocesana Barbastro-Monzón, cuenta actualmente con 18 plazas y acoge a 13 personas mayores, y comenzó su andadura en la localidad de Binéfar, antes de trasladarse a Monzón a lo largo de 2021. Gracias a la reciente ampliación de las instalaciones, este recurso ha evolucionado desde un servicio de vivienda tutelada a un centro residencial para personas mayores válidas, adaptándose al nuevo perfil de los usuarios y a una demanda creciente.

La consejera ha puesto en valor la colaboración con entidades del Tercer Sector, y subrayado que la coordinación entre administraciones públicas y organizaciones sociales es "clave" para dar respuestas ágiles y humanas a realidades complejas como el envejecimiento o la soledad no deseada.

Asimismo, ha recordado que el Gobierno de Aragón está reforzando su apuesta por el envejecimiento activo y saludable a través de distintas líneas de actuación, como el impulso de recursos intermedios, el apoyo a la permanencia de los mayores en su entorno habitual, el fomento de la autonomía personal y la ampliación de programas de prevención de la dependencia y de participación social de este colectivo.

“Queremos que las personas mayores puedan decidir cómo y dónde vivir el mayor tiempo posible y con apoyos adecuados”, ha afirmado Susín, quien ha incidido que el Gobierno aragonés avanza hacia un modelo de cuidados centrado en la persona, "más flexible, más cercano y más respetuoso con los proyectos de vida”.