El turismo crece en la Comarca de las Cinco Villas: más de 53.000 visitantes durante 2025
Las consultas en las oficinas de turismo relacionadas con BTT-Cicloturismo o el románica en la zona son las que más han crecido
La Comarca de Cinco Villas está de enhorabuena en materia turística, ya que los datos que arrojan las estadísticas elaboradas por el IAEST (Instituto Aragonés de Estadística), a través de los datos recopilados sobre consultas realizadas en las oficinas de turismo ubicadas en la comarca, muestran un incremento de 7% con respecto al año anterior, siendo un total de 53.132 las realizadas en dichas oficinas.
De ellas, las que más incremento han registrado han sido, las relacionadas con BTTCicloturismo (+978%); con el Románico (un incremento del 159%); las zonas de autocaravanas-Camper (en un 62,6%); astroturismo (62,5%), alojamientos (con una subida del 48%); y gastronomía, cuyas consultas se han incrementado en un 45,8%.
Además, registran ligeras subidas temas recurrentes en anteriores estadísticas anuales, como las de Espacios Naturales Protegidos (+14%); viajar con mascotas (+17%); slowdriving (+12%), y se introducen nuevos conceptos en las consultas, como el merchadising, la información institucional y sobre Huesca provincia (con un destacado incremento del 73%).
En cuanto a la procedencia de los visitantes que acuden a las oficinas de turismo comarcal, los más numerosos han sido los de Zaragoza ciudad, aunque han descendido un 9%, aspecto que no se ha visto en los llegados de la provincia de Zaragoza, que se han incremento en un 44%, con respecto al 2025. Los segundos en este ranquin son los madrileños, aunque también han descendido en un 6%, con respecto al año anterior. Por contrapartida, han subido los turistas llegados de Galicia (en un 135%), País Vasco (+38,7%), Navarra (+28%) y Murcia (+10%).
Entre los turistas extranjeros, los más numerosos siguen siendo los franceses, con un incremento del 3,2% con respecto a 2025; seguidos de los de Reino Unido (+60%) y Alemania (31.8%), entrando a formar parte de este ranquin con fuerza los procedentes de Países Bajos (+53%), Bálgica (46,9%) y México (12,9%), así como los de Colombia (+168%) y Japón (+214%).
Oficinas de turismo
En cuanto a las oficinas de turismo, la de Sos del Rey Católico sigue siendo la que más visitas anuales aglutina, con un total de 28.706 consultas, lo que supone un 16,23% de incremento -con respecto a 2025-. Le sigue la de Uncastillo con 11.227 consultas (aunque estas son inferiores en un 7% a las del año anterior). En tercer lugar, está la de Sádaba, con 4.250 (-11.2%, con respecto al 2025). Tauste se incrementa en un 93% y alcanza los 3.800 visitantes, una cifra ligeramente menor ha contabilizado la Oficina de Turismo de Ejea de los Caballeros, con 3.338, lo que supone un descenso del 24%, con respecto al año anterior.
En cuanto a ocupación hotelera, según datos de la Asociación de Empresarios Turísticos de las Cinco Villas, Civitur, las pasadas navidades se ha registrado un 60% de ocupación hotelera en la comarca, llegando al 90% en el fin de año, y al 100% en municipios como Sos del Rey Católico
