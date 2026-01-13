El VII Concurso Nacional de Caza de Trufa de la Comarca de Daroca abre inscripciones sin límite de participantes

La Comarca Campo de Daroca ha abierto el plazo de inscripción del VII Concurso Nacional de Caza de Trufa, que se celebrará los días 14 y 15 de febrero en la localidad de Manchones, dentro de la programación de las VIII Jornadas de la Trufa Negra de la Comarca Campo de Daroca.

Como principal novedad de esta edición, y por primera vez desde el inicio del concurso, la organización permitirá la inscripción de todas las personas interesadas, sin establecer un límite previo de participantes.

Con este nuevo formato, todos los equipos inscritos participarán en una ronda preliminar, de la que saldrán los equipos que accederán a las siguientes rondas del certamen. De este modo, el acceso al concurso no dependerá del orden de inscripción, sino del resultado obtenido en esta primera prueba.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el lunes 19 de enero a las 12.00 horas y dará derecho automático a participar en la ronda preliminar, a excepción de los equipos clasificados en los 20 primeros puestos de la edición anterior, que mantienen su plaza siempre que formalicen la inscripción en tiempo y forma.

Las inscripciones se realizarán a través de la página web turismocomarcadedaroca.com, donde también pueden consultarse las bases completas del concurso. El concurso se desarrollará a lo largo de dos jornadas. El sábado 14 de febrero tendrá lugar la ronda preliminar y la ronda clasificatoria, mientras que el domingo 15 de febrero se disputarán la semifinal y la final, de las que saldrán los equipos ganadores. El certamen consta de cuatro fases --ronda preliminar, ronda clasificatoria, semifinal y final-- y se rige por un sistema de eliminación progresiva en función del número de trufas encontradas y del tiempo empleado.

El Concurso Nacional de Caza de Trufa de la Comarca Campo de Daroca se distingue, además, por ser el único de España en el que la trufa utilizada en la prueba se selecciona de forma pública, bajo estrictos estándares de calidad. Este proceso se llevará a cabo el viernes 13 de febrero, en un acto abierto al público, con la participación de Laumont, empresa líder en la selección y comercialización de trufa, y del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA).

Con esta séptima edición, el concurso refuerza su carácter abierto y participativo y continúa consolidándose como una de las citas más relevantes del calendario trufero nacional, contribuyendo a la proyección de la trufa negra y de la Comarca Campo de Daroca como territorio de referencia en la truficultura.