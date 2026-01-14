Cuarte inicia el lunes el derribo del esqueleto de hormigón abandonado hace dos décadas

El municipio zaragozano de Cuarte de Huerva comenzará el próximo lunes el derribo del esqueleto de hormigón de la calle Rambla tras casi dos décadas de abandono, según ha informado este miércoles el consistorio. De esta manera, el lunes comenzarán las obras de demolición de la estructura, ubicada entre la calle Monasterio de Siresa y el parque Alcalde Jesús Pérez, conocida popularmente como 'el esqueleto de Cuarte'.

Se trata de una estructura inacabada que llevaba en pie desde 2007 y que se había convertido en un símbolo del urbanismo inconcluso en el corazón del municipio. La actuación afectará a una superficie total de 25.304 metros cuadrados, con un volumen de 74.647 metros cúbicos distribuidos en nueve alturas.

El esqueleto, que formaba parte de un frustrado proyecto de 151 viviendas, será derribado en cuatro fases durante un plazo estimado de dos meses, si bien los tiempos podrían variar en función del desarrollo técnico.

Los trabajos se realizarán mediante un desmontaje progresivo por partes, con maquinaria especializada, y no se ejecutará un derribo por impacto con el fin de minimizar el efecto sobre el entorno urbano próximo, incluyendo el parque municipal, el edificio del ayuntamiento y el río Huerva, que linda con la construcción.

Precisamente, la proximidad del edificio inacabado con la ribera ha exigido que la actuación cuente con un informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

La ejecución de las obras se desarrollará de lunes a viernes, entre las 8.00 y las 21.00 horas, sin intervención durante los fines de semana.

Aunque s aplicarán sistemas de pulverización de agua y control de partículas para reducir la emisión de polvo, se producirán episodios de partículas en suspensión en las inmediaciones, especialmente en zonas exteriores. Además de un vallado perimetral para garantizar la seguridad, el proyecto contempla medidas de supresión de polvo, separación de residuos y reciclaje de materiales, conforme a la normativa ambiental vigente.

Por razones estrictamente de seguridad, a partir del viernes previo al inicio de los trabajos quedarán cerrados el aparcamiento del Barco Pirata, el parque infantil colindante y el aparcamiento situado junto al ayuntamiento. Asimismo, desde el inicio de las obras se cortará el paso por la pasarela del río, por lo que, durante los primeros días, el tránsito deberá realizarse por el puente de la calle Constitución.