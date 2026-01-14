La residencia Luis Buñuel de Teruel se licitará este año tras terminar la tramitación urbanística

La residencia Luis Buñuel de Teruel ha culminado en apenas dos años la totalidad de su tramitación administrativa y urbanística y encara ya su licitación a lo largo de 2026. Ha sido el Gobierno de Aragón, en colaboración con el ayuntamiento de la ciudad, el que ha finalizado en los últimos 24 meses los procedimientos necesarios para impulsar definitivamente este proyecto estratégico.

Se trata de una infraestructura clave para reforzar la red de servicios asistenciales en Teruel, cuyo desarrollo permaneció bloqueado durante años. Hasta 2023, el anterior Ejecutivo autonómico "no había iniciado procedimiento alguno para hacer realidad esta residencia", han recalcado los populares de Teruel.

Así, el actual Gobierno aragonés ha solventado y cerrado todos los trámites administrativos y urbanísticos pendientes, poniendo fin a una etapa de inacción. En este sentido, el parlamentario Jesús Fuertes ha destacado que en solo dos años se han llevado los procedimientos oportunos y necesarios que no se realizaron durante la legislatura anterior.

De la misma manera, Fuertes ha subrayado: "Este avance demuestra una nueva forma de gestionar, basada en el rigor administrativo y en el cumplimiento de los compromisos adquiridos". Ha recalcado que el actual Ejecutivo autonómico ha priorizado la residencia Luis Buñuel "con hechos, proyectos y desbloqueos concretos".

Asimismo, la futura licitación permitirá avanzar en la construcción de una infraestructura esencial para fortalecer los servicios de atención y cuidado en la ciudad de Teruel.