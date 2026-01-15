El análisis de la ladera desprendida sobre la carretera entre Jaraba y Calmarza detecta varios puntos de inestabilidad

La zona de la ladera que se desprendió el pasado sábado sobre la carretera Z-453 en Jaraba y que taponó también el cauce del río Mesa presenta diversos puntos de inestabilidad que hay que asegurar antes de que se puedan iniciar los trabajos de retirada y tratamiento del material caído y el posterior arreglo de la calzada.

Este el resultado de un estudio realizado sobre el terreno por una empresa especializada en la detección de inestabilidades en taludes contratada por la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras para la toma de imágenes aéreas y la elaboración de un diagnóstico que marque los pasos a seguir de ahora en adelante.

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial se ha desplazado este jueves al lugar del corte de la Z-453, situado entre los puntos kilométricos 2 y 3 de esta carretera autonómica, en el término municipal de Jaraba (Zaragoza). Octavio López ha podido comprobar de primera mano el gran volumen de material rocoso desprendido y, a tenor de las inestabilidades que presenta el terreno, ha precisado que “antes de entrar a trabajar a la zona del desprendimiento con operarios, maquinaria pesada y camiones hay que estabilizar bien la ladera para asegurarnos de que no se produzca un nuevo colapso que comprometa la seguridad de quienes estén trabajando”.

Una vez se haya retirado y tratado el material caído se podrán comprobar los daños ocasionados en la carretera para proceder a su reparación. López no ha querido aventurar plazos hasta que no se conozcan los daños concretos, pero sí se ha comprometido a actuar de la manera más rápida posible, siempre bajo criterios de máxima seguridad.

Coordinación con la CHE

Además de sepultar parte de la calzada, los 300 metros lineales de roca que se desprendieron el sábado taponaron por completo el río Mesa, lo que motivó el acceso de una máquina retroexcavadora en zona segura para liberar el cauce y evitar el embalsado aguas arriba.

La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras y la Confederación Hidrográfica del Ebro han mantenido ya reuniones de coordinación al objeto de mejorar la eficacia y dar la mejor respuesta posible a la hora de recuperar tanto el cauce del Mesa como la carretera Z-453.

Por otro lado, la carretera Z-453 permanecerá cortada al tráfico hasta que se proceda a su reparación a través de la pertinente actuación de emergencia declarada por el Gobierno de Aragón, lo cual no impedirá que el Ayuntamiento de Jaraba pueda llevar a cabo los trabajos de rehabilitación de la Casa del Santero del Santuario de la Virgen de Jaraba, que se realizan con fondos europeos que tienen que estar ejecutados, como tarde, en el mes junio.

Para hacer posible esta actuación y que Jaraba no pierda esos fondos, la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras va a habilitar un acceso seguro que permita llegar al conjunto arquitectónico a través de un camino cercano.