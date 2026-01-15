El Ayuntamiento de María de Huerva desmantela un vertedero ilegal en suelo urbano

El Ayuntamiento de María de Huerva (Zaragoza) ha desmantelado el vertedero incontrolado que se ubicaba en suelo urbano de la localidad después de que el grupo municipal del PSOE denunciara los riesgos de esta acumulación de basura, cuyo crecimiento se había desbocado en los últimos cuatro meses.

Según informa la formación socialista, el vertedero se fue conformando en una parcela municipal que el propio consistorio habilitó para recoger los enseres de particulares y de empresas que se vieron afectados por las fuertes tormentas de finales de septiembre del año pasado, a fin de facilitar las tareas de limpieza y volver a la normalidad cuanto antes.

Señalan estas fuentes que a pesar de que unos pocos días después del siniestro se desmontaron otros dos puntos similares habilitados por este motivo en la localidad, los responsables municipales "se olvidaron" del ubicado en la avenida de Zaragoza, frente al punto limpio de la población.

La presencia de desechos, junto a la supresión del servicio de recogida de enseres a domicilio, favoreció de forma progresiva un crecimiento incontrolado de la basura en este punto del municipio. El portavoz del PSOE en María de Huerva, José Ignacio Lorenzo, reclamó semanas atrás al alcalde de la población, Joaquín Calleja (PP), el desmantelamiento de esa escombrera y la normalización del trabajo del punto limpio, a la vez que la colocación de una señal de prohibición de arrojar cualquier residuo en esa zona, bajo amenaza de sanción.

Las labores de limpieza, con operarios y camiones de carga de gran capacidad han sorprendido al portavoz socialista que, en sus redes, se ha servido de la ironía para "felicitar al primer edil por haber necesitado cuatro meses y una crítica pública para restituir la normalidad y eliminar un vertedero ilegal", destacan las referidas fuentes. “Nos parece muy bien que se limpie, lo que ya no es tan normal es el descontrol municipal, y una gestión que ni siquiera conoce qué pasa en el día a día en las calles de su municipio, permitiendo, como en este caso, que creciera la basura sin ningún límite frente al cementerio y al punto limpio, que no deja de ser curioso”, ha añadido el edil socialista.