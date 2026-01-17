Un millón de euros: la suerte visita por sorpresa Mas de las Matas gracias al Euromillón
Ningún acertante se ha llevado el bote, que asciende ya hasta los 87 millones de euros
El municipio turolense de Mas de las Matas ha sido agraciado este viernes con un premio de un millón de euros en el sorteo del Euromillón. Según vecinos de la zona, este jugoso pellizco no habría caído en manos de una sola persona, sino que podría tratarse de una peña o grupo que compatían la apuesta. El código ganador que ha llevado el premio a este pueblo del Bajo Aragón ha sido el XCQ54823.
El billete del Euromillón que ha resultado premiado con ese millón de euros se había vendido en el estanco de Mas de las Matas, situado en la calle Mayor, a la altura del número 16. No obstante, la alegría podría haber sido aún más grande, ya que el bote del sorteo ascendía a los 77 millones de euros.
Sin embargo, no ha habido boletos que hayan resultado acertantes de la combinación con la que se accede a ese bote. En España sí que ha habido un ganador del segundo premio en Parla, Madrid, dotado con 265.077,75 euros. El bote acumulado para el próximo sorteo del Euromillones es de 87 millones de euros.
