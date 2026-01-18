Mochuelos, ovejas, vencejos, cernícalos, águilas culebrera, jabalíes, estorninos o gorriones: crecen los rescates de animales

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Binéfar ha realizado en 2025 un total de 180 actuaciones con animales en la población, lo que representa diez avisos más que en 2024, siendo la media de 15 intervenciones al mes.

A lo largo del año, las actuaciones más habituales han sido las relativas a gatos, con un 62%o, seguidas de aquellas realizadas con perros, con un 31% y un 7% relativas a otros animales.

En este grupo, se efectuaron intervenciones con animales tan diversos como mochuelos, oveja, vencejos, cernícalos, águila culebrera, jabalíes, estorninos y gorriones, han indicado desde el Consistorio binefarense.

Los resultados de estas actuaciones han sido muy variados. En el caso de los gatos y los perros, en muchas ocasiones se consigue encontrar al propietario, otras veces, los perros acaban en la protectora y los gatos en el recinto municipal, a la espera de ser adoptados. En 2025 se efecturaron 35 intervenciones a gatos integrados en tres colonias felinas incluidas en el Proyecto CER (Captura, esterilización y retorno).

En caso de los animales silvestres o especies exóticas invasoras, la actuación siempre se coordina con los Agentes de Protección de la Naturaleza, cuando son especies de fauna protegida heridos, los APNs recogen al animal y lo trasladan al Centro de Recuperación de La Alfranca (Zaragoza).

Es fundamental la colaboración ciudadana, al dar el aviso a Policía o a emergencias en cualquier incidencia con animales, han apuntado.

A lo largo del año, se contabilizaron 17 denuncias relativas a animales de compañía, siendo las más frecuentes por perros sueltos en espacios públicos, perros potencialmente peligrosos sin licencia o falta de responsabilidad en el cuidado de mascotas.

Desde la Concejalía de Medio Ambiente han recordaod que es obligatorio tener identificado con chip todos los perros, gatos y hurones.