Paso decisivo para las obras de restauración del yacimiento del Círculo Católico en Huesca

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado el anuncio de licitación de las obras de restauración y acondicionamiento del local del yacimiento arqueológico Círculo Católico, en la ciudad de Huesca, por un importe de 993.788,40 euros (IVA incluido). Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 27 de enero.

Estos trabajos se financiarán al 55% con fondos propios de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, y el 45% restante con cargo al "Programa 2% Cultural" del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. El plazo de ejecución de los trabajos será de doce meses, una vez adjudicados.

El yacimiento arqueológico Círculo Católico fue declarado como bien de interés cultural en la categoría de conjunto de interés cultural, zona arqueológica, en febrero de 2021. El yacimiento urbano fue objeto de excavación arqueológica durante diferentes campañas iniciadas en 1991 y que se prolongaron hasta 2006.

La excavación arqueológica puso al descubierto importantes restos, detectando ocupación del solar desde época romana --ibero-romana y romana imperial-- pasando por la Edad Media --islámica y cristiana-- hasta llegar a la Edad Moderna y Contemporánea.

De todas las intervenciones arqueológicas realizadas en el casco histórico de Huesca, son las excavaciones en el antiguo solar del Círculo Católico las que han supuesto un salto cualitativo y cuantitativo en el modo de ver la arqueología urbana en esta ciudad, dado que desentrañaron la mejor secuencia estratigráfica, arquitectónica y material de Huesca, permitiendo seguir a través de sus restos desde los orígenes prehistóricos de la ciudad hasta su posterior desarrollo como urbe romana, islámica o medieval cristiana.

Los restos del yacimiento conforman un conjunto de arqueología urbana de una ínsula ubicada en el área sur de la Osca romana, en el que pueden leerse con claridad parte de tres calzadas romanas, el arranque de muros de un templo in antis y los restos de una domus, incluidas decoraciones musivarias, además de otros añadidos y modificaciones de época islámica principalmente.

Origen y evolución de la ciudad

Origen y evolución de la ciudadEste yacimiento constituye uno de los pocos ejemplos en Aragón en los que se puede conocer el origen y evolución de una ciudad, Huesca, desde la Prehistoria hasta época romana y alto medieval islámica, a través de los materiales arqueológicos recuperados y conservados en el Museo de Huesca y de sus estructuras de habitación o monumentales asociadas a éstos.

Debido a la importancia científica, histórica y patrimonial de los restos arqueológicos aparecidos en este solar, y con objeto de permitir su protección y conservación, el Gobierno de Aragón adquirió en 2023 el local en el que se ubica el yacimiento y el local de planta baja que permitirá dar acceso al mismo.

Las obras recogidas en el proyecto tienen por objeto acondicionar el espacio del yacimiento para garantizar su protección y conservación, a la vez que permitir su visita en condiciones adecuadas. Asimismo, se incluye la adecuación del local en la planta baja para dar acceso y servicio al público que quiera visitar el yacimiento.