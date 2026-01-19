Belchite logra atraer a 35 familias gracias al proyecto de Pueblos Vivos

La Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca Campo de Belchite (Adecobel) ha finalizado el año 2025 con datos positivos en materia de repoblación. A través de la plataforma digital del proyecto de cooperación Leader Pueblos Vivos Aragón, se ha establecido contacto con 35 familias interesadas en instalarse en la comarca.

A ellas se suman otras 28 personas que han contactado directamente con la entidad con el objetivo de trasladarse a vivir y trabajar en el territorio. Estas 63 personas en total son familias que ya residen en España y demandan un cambio de vida.

Pese al notable interés, el principal obstáculo para la llegada de nuevos habitantes continúa siendo la escasez de vivienda en alquiler. Esta circunstancia ha provocado que solo una pequeña parte de los interesados haya podido asentarse de forma definitiva, en la mayoría de los casos vinculando su llegada a empleos que incluyen alojamiento.

Con el objetivo de facilitar la instalación de nuevos pobladores, Adecobel dispone de una bolsa de vivienda y ofrece una serie de servicios gratuitos a los propietarios que decidan alquilar sus inmuebles. Entre ellos, se incluyen la elaboración del inventario, la redacción del contrato de alquiler, el cambio de titularidad de los suministros, el depósito de la fianza en el Gobierno de Aragón y el asesoramiento en materia de seguros de impago, así como dudas legales y fiscales.