Luz verde a la reparación del muro de la curva de la Glorieta de Teruel por 140.478 euros

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Teruel ha aprobado este lunes la adjudicación de las obras de reposición del aplacado y ejecución de actuaciones complementarias en el muro exterior de la costanilla de Dean Buj, en la Curva de la Glorieta de la capital turolense. El importe de la adjudicación asciende a 140.478 euros y la empresa encargada de ejecutar los trabajos será Reformas y Construcciones Mudéjar, SLU.

Se trata de una actuación de mantenimiento necesaria tras el desprendimiento de parte del revestimiento del muro, un incidente que obligó a proteger la zona con una malla de seguridad.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj ha explicado en rueda de prensa que la tramitación del expediente se ha dilatado al no poder declararse la obra de emergencia.

"Ese muro que se desprendió, al no poder declararse de emergencia, ha tenido que seguir el trámite ordinario: se ha tenido que redactar un proyecto, después someterlo a la aprobación de Patrimonio y, posteriormente, sacar la obra a licitación. Lo que hoy se produce es la adjudicación de la obra por 140.478 euros para reparar definitivamente ese muro", ha señalado la alcaldesa.

"Todos --ha añadido-- tenemos ganas ya de repararlo y poder quitar esa malla verde", y ha avanzado que "en las próximas semanas comenzarán las obras".

El proyecto

Según recoge el proyecto técnico aprobado, se procederá a la renovación del revestimiento del tramo afectado utilizando el mismo material que el original, pero incorporando las garantías necesarias de durabilidad y seguridad.

La solución planteada conjuga criterios técnicos y estéticos, respetando en todo momento las condiciones establecidas por la Comisión Provincial de Patrimonio para la aprobación del proyecto original.

El problema detectado en el muro era un importante desplome, de entre 12 y 14 centímetros de grosor, lo que ha obligado a recrecer la estructura con hormigón armado. Además, se ha constatado la oxidación de las armaduras interiores, circunstancia que provocó la caída de placas de piedra de hasta 8 centímetros de espesor.

La actuación contempla la instalación de una lámina de impermeabilización, la reposición del peto superior y la colocación de un nuevo aplacado con piedra natural Travertino de Teruel, en dos espesores: 8 centímetros en la parte inferior y 3 centímetros en la parte superior.

Con esta intervención se completará la labor de mantenimiento, dejando la Curva de la Glorieta en perfectas condiciones. La alcaldesa ha insistido en que la actuación se limita exclusivamente al paño del muro afectado, ya que se estudió el resto del muro y se comprobó que se encuentra en perfectas condiciones.

Otros acuerdos de la Junta de Gobierno

En otro orden de asuntos, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la certificación número 1 y única correspondiente a la obra de ejecución del camino de acceso a la EDAR Aldehuela I, Teruel, adjudicada a la mercantil Guallar Obras y Servicios S.A, así como la certificación número 1 de la obra de sustitución de cubierta en edificio municipal sito en la avenida de Sagunto número 8.

Por último, se ha declarado la extinción del contrato relativo al suministro en régimen de alquiler, instalación y mantenimiento del alumbrado extraordinario de la ciudad de Teruel durante las fiestas del Ángel 2023 y 2024 y las fiestas de Navidad 2023/2024 y 2024/2025, procediéndose a la devolución de la garantía definitiva constituida.