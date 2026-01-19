Plataforma de Despegue pide apoyo para consolidar la integración de jóvenes migrantes en Sabiñánigo

La iniciativa Plataforma de Despegue ha lanzado una campaña de ayuda para la ONG, que integra a jóvenes migrantes africanos en Sabiñánigo (Huesca) y en la sociedad española.

Plataforma de Despegue surge como respuesta a las dificultades que enfrentan jóvenes migrantes africanos en su proceso de integración social y laboral en España. Un grupo de docentes jubilados que enseñaban español de forma voluntaria detectó que muchos de estos jóvenes sufrían barreras más profundas como la falta de redes de apoyo, problemas de acceso al empleo y ausencia de estabilidad social.

La recaudación, impulsada por Garlan Inmobiliaria, busca consolidar esta herramienta de acompañamiento integral facilitando formación, acceso al mercado laboral y ayuda para encontrar vivienda estable. Se enmarca en un proyecto que aspira no solo a cubrir necesidades básicas, sino a convertir la acogida en una integración real y duradera.

Los testimonios de participantes procedentes de países como Senegal y Malí resaltan sufrimientos vividos --viajes peligrosos, separación familiar, miedo al futuro-- pero también la esperanza de construir una vida digna en España. Estas voces remarcan que los migrantes no buscan compasión, sino oportunidades para estudiar, trabajar y contribuir.

Hasta ahora, la campaña ha reunido una parte de su objetivo económico, lo que ha permitido iniciar programas formativos y apoyo social, pero aún necesita aportaciones para garantizar su continuidad y expansión.

Movilizar donaciones

La Plataforma de Despegue representa una apuesta por la convivencia y la inclusión en comunidades que, como la Comarca del Alto Gállego, acogen a personas que han superado el sufrimiento para buscar seguridad y futuro en un nuevo país.

GoFundMe ha puesto en marcha la campaña Crisis internacionales y cooperación: cómo ayudar para movilizar donaciones destinadas a arropar comunidades en situación de urgencia alrededor del mundo.

Desde América Latina hasta África, pasando por Gaza, la plataforma presenta diferentes iniciativas para recolectar fondos que permitan garantizar agua potable, infraestructura escolar, equipos hospitalarios y otros servicios básicos.

La página web insta tanto a donar como a crear campañas solidarias, destacando que incluso pequeñas contribuciones pueden generar un impacto real, y subraya la facilidad, seguridad y transparencia del proceso gracias a la garantía ofrecida por GoFundMe.

GoFundMe es la mayor plataforma de recaudación de fondos sociales en todo el mundo, ha recaudado más de 35.000 millones de euros gracias a una comunidad global de 190 millones de personas.