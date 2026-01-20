Abierto el castin en Monzón para elegir a Jaime I, Ramón de Berenguer y Guillem de Mont-rodónrodón

El Ayuntamiento de Monzón ha abierto el plazo de inscripción para participar en el castin para elegir a los nuevos Jaime I, Ramón de Berenguer y Guillem de Mont-rodón de la edición XXIV del Homenaje Templario que se celebrará los días 22, 23 y 24 de mayo. El alcalde de Monzón, Isaac Claver, y la técnico de Cultural y Turismo, Elena Franco, han dado a conocer las bases del castin que se celebrará el día 3 de marzo y al que se pueden inscribir los interesados hasta el día 25 de febrero.

Isaac Claver ha destacado que "desde el Ayuntamiento de Monzón animamos a nuestros vecinos a participar en los castin que hemos abierto tanto en el infantil para 3º y 4º de primaria como en el de adultos para mayores de 35 años. Esta nueva edición de nuestro homenaje templario viene con nuevos papeles y nuevos intérpretes en las figuras de Jaime I, Ramón de Berenguer o del maestre templario Guillem de Mont-rodón.

"Y es una ocasión perfecta para vivir la fiesta desde dentro, para ser una parte importante de nuestro homenaje y para crear y divulgar la historia. Una fiesta y un homenaje templario que entre todos hemos conseguido declararlo Fiesta de Interés Turístico Nacional y que queremos seguir, entre todos, cada edición más grande", ha dicho.

La técnico Elena Franco ha recordado que "este año la gran novedad es la elección del actor que releva a José Manuel Baena como Guillem de Mont-rodón, ya que el castin infantil ya llevamos haciéndolo hace unos años. Contaremos para el mismo con la directora artística del Homenaje Marian Pueo que será la encargada de evaluar a los aspirantes a encarnar a los personajes históricos".

Jaime I, rey de Aragón, fue educado en Monzón entre 1214 y 1217 por el maestre templario Guillem de Mont-rodón, infanzón que llegó a la maestría por su coraje y su labor al lado de Pedro II. Fueron tres años determinantes para su futuro, que cada año los montisonenses recrean en el Homenaje Templario.

El plazo de inscripción para el casting estarán abieto hasta el día 25 de febrero en el SAC, Casa de la Cultura y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Monzón.

Las pruebas tanto para el castin para hombres a partir de 35 años, como para el infantil, se harán el 3 de marzo, en el Espacio Joven y estará dirigida por Marian Pueo, directora de la Compañía de Teatro Che y Moche y directora artística del Homenaje Templario a Jaime I y Guillem de Mont-rodón.

Los seleccionados deberán acudir a los ensayos de marzo y el vestuario de las actuaciones se lo proporcionará el Ayuntamiento de Monzón.