Una empresa firma cuatro acuerdos para prevenir incendios e inundaciones en dos municipios del Pirineo aragonés

SEO/BirdLife ha firmado cuatro acuerdos de custodia del territorio con municipios del Pirineo aragonés, en el marco del proyecto europeo LIFE Pyrenees4Clima, con el objetivo de reforzar la adaptación al cambio climático en zonas de montaña especialmente vulnerables y mejorar la prevención de incendios forestales y la reducción del riesgo de inundaciones.

La organización ha formalizado estos acuerdos con los municipios de Fago y Hoz de Jaca, en la provincia de Huesca, Itsasondo, en Guipúzcoa, y Baix Pallars-Gerri de la Sal, en Lleida. Además, se ha iniciado el proceso con otros ayuntamientos de Navarra y de diferentes puntos del Pirineo para ampliar esta línea de trabajo en el territorio.

Los acuerdos son el resultado de un proceso de colaboración que ha incluido la elaboración de estudios de diagnóstico para la adaptación climática en cada municipio, con la participación de la empresa Aragonea, informa la organización ecologista en una nota de prensa. Los análisis han permitido identificar los principales riesgos climáticos actuales y futuros, con especial atención a la prevención de incendios forestales, la gestión del territorio y la reducción del riesgo de inundaciones.

La custodia climática del territorio se plantea como una herramienta de gobernanza mediante la cual los municipios reciben acompañamiento técnico de SEO/BirdLife para integrar la adaptación al cambio climático en su planificación local y, al mismo tiempo, se comprometen a desarrollar una serie de medidas acordadas. Además, cada convenio establece líneas de acción prioritarias adaptadas a la realidad de cada localidad.

Esta actuación se enmarca en el proyecto LIFE Pyrenees4Clima, coordinado por el Observatorio Pirenaico de Cambio Climático, cuyo objetivo es acelerar la implementación de la Estrategia Pirenaica de Cambio Climático a través de casos piloto demostrativos y replicables, con especial énfasis en el papel de los pequeños municipios. Pyrenees4Clima es un proyecto Life financiado por la Unión Europea que cuenta con 40 socios beneficiarios, seis entidades afiliadas y ocho socios asociados.