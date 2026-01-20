Huesca mejora la accesibilidad y soluciona los problemas de drenaje en la avenida Pirineos

Las brigadas municipales del Ayuntamiento de Huesca llevan a cabo estos días trabajos de mejora del pavimento y del entorno urbano en el tramo comprendido entre la avenida Pirineos y el pasaje Monrepós, dando respuesta a una demanda de los vecinos de la zona y actuando sobre un punto que presentaba un notable deterioro del pavimento.

La intervención aborda una problemática provocada, principalmente, por el crecimiento de las raíces de los árboles, la consiguiente aparición de baldosas levantadas y la acumulación de agua en los parterres tras los episodios de lluvia, una situación que generaba tropiezos, especialmente en las zonas próximas a los contenedores.

La actuación contempla la eliminación de los alcorques individuales existentes y su sustitución por dos alcorques corridos por cada grupo de tres olmos, con unas dimensiones aproximadas de 1,2 metros de ancho por 15 metros de largo, ejecutados con pavimento drenante para mejorar la evacuación del agua, evitar encharcamientos y preservar el arbolado en mejores condiciones.

Además, se está procediendo a la pavimentación completa del tramo afectado mediante baldosas de nueve pastillas, lo que permitirá unificar la superficie y mejorar tanto la accesibilidad como la seguridad peatonal. Los trabajos incluyen también la ejecución de tres rebajes de acera, dos situados en los extremos de la plaza y un tercero orientado hacia la acera de los números impares, facilitando así el tránsito de personas con movilidad reducida.

La intervención se completa con la instalación de una fuente de agua potable y de un hidrante para incendios. La duración estimada de los trabajos es de aproximadamente mes y medio.