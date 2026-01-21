El arreglo del bloque 4 de la plaza Santa Clara de Huesca costará unos 350.000 euros, según la primera estimación de la empresa que realizará los trabajos, por lo que las 35 familias que residen en él deberán asumir una derrama de 10.000 euros de media por vivienda, mientras que los locales de los bajos tendrán que asumir un coste algo superior.

De ello han sido informados los vecinos de este edificio de Santa Clara, que fueron desalojados de sus viviendas, junto al resto de vecinos de los bloques 1, 2 y 3, el pasado 27 de noviembre, por riesgo de colapso. Las deficiencias estructurales se detectaron en el número 4 y, a raíz de allí, se analizaron el resto de edificios.

Los vecinos del bloque 1 han sido los únicos que, de momento, han regresado a sus casas. De hecho, pudieron pasar en ellas la Navidad, mientras que el resto deberá esperar todavía un tiempo, ya que es necesario llevar a cabo obras de rehabilitación en sus estructuras.

Lo primero que se ha hecho ha sido apuntalar los edificios para garantizar la seguridad y se están ultimando los proyectos técnicos para consolidar los pilares e iniciar las obras de rehabilitación. En este punto, la empresa encargada de las obras y los arquitectos se han reunido con los vecinos del bloque 4 para informarles de la situación. "Nos han dado un presupuesto que, por supuesto, no es cerrado, porque dependerá de lo que se lleguen a encontrar cuando empiecen a trabajar, ya sabemos que en las obras, por pequeñas que sean, siempre hay imprevistos", ha manifestado Yolanda Sanagustín, una de las vecinas afectadas.

Así, ha explicado que, en este momento, tienen "un presupuesto abierto por los imprevistos que pueda haber" y una estimación de retorno a los hogares, que también dependerá de la agilidad de los trabajos. Las obras comenzarán por el bloque 4 y, "conforme se vayan acabando allí los trabajos, harán el 2 y el 3": "Se va a empezar por el bloque 4, que es donde se empezó todo y entendí que hasta que no esté acabado el número 4, no entrarán a trabajar en el 2 y en el 3, por lo que cuando acabe el 4 creo que se podría entrar a vivir en él".

Ha afirmado que quizá para el verano habría obras finalizadas, pero Sanagustín desconoce si "sería entonces cuando se podría entrar a vivir". En cualquier caso, tras la información que a priori les han ofrecido, ha asegurado quedarse "un poco más tranquila", ya que "las perspectivas que había era estar un año fuera" y se imaginaba que "costaría más el arreglo". "Seguiré con mi cautela y siempre salen imprevistos tanto en precio como en plazos, no me voy a hacer ilusiones de estar en mi casa en San Lorenzo", ha añadido.

Ayudas

El Gobierno de Aragón ha publicado las bases de las ayudas destinadas a particulares afectados por la pérdida sobrevenida de vivienda habitual por causas extraordinarias o catastróficas, a las que se podrán acoger los vecinos de Santa Clara.

Por su parte, el Ayuntamiento de Huesca aprobó en el presupuesto de 2026 un paquete de ayudas de 333.000 euros ampliables, pero no están las bases publicadas. Por otra parte, son 51 las personas afectadas por el desalojo de Santa Clara que se han realojado en los nuevos alojamientos que se han habilitado en la Cruz Blanca, residencia de las Carmelitas de Cáritas y la residencia de sacerdotes del Obispado.

El consistorio oscense seguirá garantizando alojamiento y manutención completa, incluyendo desayuno, comida y cena, hasta que las familias puedan regresar a sus viviendas. Este servicio será prestado por las cocineras del refugio municipal, manteniendo las mismas condiciones de atención que hasta ahora.