La Comarca del Somontano recibirá la placa que la acredita como Destino Turístico Inteligente

La Comarca del Somontano de Barbastro estará presente en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra esta semana en Madrid, donde recibirá la placa acreditativa como Destino Turístico Inteligente y difundirá su patrimonio gastronómico, oleícola y de arte rupestre.

Con su marca turística, Guara Somontano se instalará en el mostrador dedicado al Pirineo y Prepirineo, dentro del stand de Aragón, donde contará con una informadora turística. Durante esta semana, se proyectarán dos vídeos: uno dedicado al oleoturismo y otro con un recetario elaborado por algunos de los cocineros más representativos de la Comarca. Ambas acciones se han llevado a cabo dentro del Plan de Sostenibilidad Saborea Guara Somontano.

La delegación del Somontano estará encabezada por el presidente, Saúl Pérez, y la vicepresidenta y consejera de Turismo, Pilar Lleyda, quienes viajarán el jueves para recibir la placa acreditativa que ratifica a este territorio como Destino Turístico Inteligente, tras haber alcanzado una valoración del 80%, la más alta de una zona rural de toda España, en la auditoria de Segittur, entidad vinculada a la Secretaría de Estado de Turismo.

Por otro lado, el Parque Cultural del Río Vero también estará presente en la feria, en este caso en el stand de Turespaña, donde se presentará el proyecto 'Art - Points', que ofrece recursos multimedia para visitar destinos rupestres sin servicio de atención al público en España.

El Parque Cultural del Río Vero se ha adherido a esta iniciativa con 50 municipios que permite disfrutar del arte rupestre a través de las nuevas tecnologías y sin una mediación cultural o turística. En dicho acto, los asistentes podrán descargarse la aplicación móvil en primicia y asistir a la entrega de las Balizas 'Art Points' que informan de los citados espacios que participan en el proyecto.

El Parque está presente en esta iniciativa con los yacimientos con arte rupestre prehistórico de Muriecho y la cueva de la Fuente del Trucho ambos en el municipio de Colungo-Asque. Este proyecto cuenta con materiales promocionales como 'flyers', pegatinas y folletos que estarán disponibles para los visitantes del Centro del Arte Rupestre en Colungo a partir del 7 de marzo, día de su reapertura tras el parón invernal.