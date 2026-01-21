El Monasterio de Piedra ampliará su recorrido por el Parque-Jardín Histórico por su bicentenario: estos serán los nuevos espacios visitables

Con motivo de FITUR 2026, que se celebra entre el 21 y el 25 de enero en Madrid, el Monasterio de Piedra, uno de los destinos turísticos más visitados de Aragón, impulsa la comunicación del Bicentenario del nacimiento de Juan Federico Muntadas Jornet, una efeméride que se conmemorará a lo largo de todo el año 2026.

Juan Federico Muntadas es una figura clave en la historia del Monasterio de Piedra y del turismo de naturaleza en España. Fue el principal ideólogo e impulsor de la transformación del antiguo monasterio cisterciense y de su entorno natural en uno de los primeros destinos turísticos paisajísticos del país. Ya en el siglo XIX, Muntadas supo alcanzar una armonía pionera entre paisajismo, ingeniería y respeto medioambiental, adelantándose a conceptos hoy esenciales como el turismo sostenible.

Una ampliación histórica del Parque-Jardín del Monasterio de Piedra

El hito más relevante del Bicentenario será la ampliación del recorrido del Parque-Jardín Histórico del Monasterio de Piedra, una actuación de gran alcance que permitirá incorporar nuevos espacios al itinerario actualmente visitable. Entre ellos destaca el entorno de la antigua Piscifactoría, considerada la primera piscifactoría de España, un enclave de enorme valor histórico ligado al legado de Muntadas.

Esta intervención se perfila como una de las más importantes de los últimos años en el Monasterio de Piedra, con el objetivo de enriquecer la experiencia del visitante, ofrecer nuevas perspectivas del paisaje y poner en valor zonas hasta ahora no transitables, siempre desde una visión respetuosa con la identidad del parque y su entorno natural, uno de los grandes reclamos turísticos de Aragón.

José Pont, director del Monasterio de Piedra, ha señalado que: “La celebración de este Bicentenario es una oportunidad única para reivindicar el proyecto que Juan Federico Muntadas impulsó en el siglo XIX y que hoy seguimos desarrollando con una mirada contemporánea. La ampliación del recorrido es el eje central de esta anualidad, pero también el punto de partida de nuevas actuaciones que refuerzan nuestro compromiso con la conservación del patrimonio y la mejora continua de la experiencia del visitante”.

Restauración patrimonial y un congreso internacional

La programación del Bicentenario de Juan Federico Muntadas incluirá otras actuaciones destacadas a lo largo de 2026, como los trabajos de restauración de la iglesia y del claustro, dos de los espacios más emblemáticos del conjunto monumental, con el objetivo de garantizar su conservación y puesta en valor.

Asimismo, se celebrará el Congreso “Juan Federico Muntadas: pionero del turismo y la protección del patrimonio”, que tendrá lugar del 8 al 10 de abril, y que reunirá a especialistas en turismo, historia y conservación patrimonial para reflexionar sobre el legado de Muntadas y su impacto en el desarrollo del turismo cultural y de naturaleza en España.

La agenda se completará con acciones divulgativas, como la publicación de una biografía dedicada a Juan Federico Muntadas y la inauguración de la Calle Juan Federico Muntadas, que da acceso al complejo, reforzando el reconocimiento público de una figura esencial para la historia del Monasterio de Piedra.

El Monasterio de Piedra, protagonista en FITUR 2026

Durante FITUR 2026, el Monasterio de Piedra estará presente de la mano del Gobierno de Aragón, dentro de un stand renovado centrado en la proyección audiovisual del potencial turístico de la comunidad. En este espacio se exhibirá el audiovisual “Ampliación del recorrido del Parque-Jardín Histórico de Monasterio de Piedra”, una pieza de carácter emocional que rinde homenaje a Juan Federico Muntadas, marca el inicio del Bicentenario y anticipa uno de los grandes hitos turísticos de Aragón en 2026.

La conmemoración se completará con nuevos actos a lo largo del año, reforzando el compromiso del Monasterio de Piedra con la conservación del patrimonio, el turismo de calidad y un modelo sostenible y respetuoso con el entorno natural, valores que lo han convertido en uno de los grandes iconos turísticos de Aragón.