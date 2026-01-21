Varios pueblos de las Cinco Villas (Zaragoza) pasan varias semanas sin cartero: "He tenido que ir a recoger 18 cartas que tenía acumuladas"

"He tenido que ir a la oficina de Correos y he recogido 18 cartas que tenía acumuladas, algunas de ellas muy importantes". Es tan solo una de las múltiples quejas que varios vecinos de Sádaba y los pueblos de su entorno, en la comarca de las Cinco Villas, llevan proclamando desde hace varias semanas, prácticamente desde que empezó el año. Según denuncian, la sede de la empresa postal en la localidad, que abre de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 horas, tenía a varias personas de baja que no habían sido sustituidas, provocando un déficit enorme en el reparto de la correspondencia que derivaba en largas filas a las puertas de Correos.

Desde la compañía, consultados por este diario, explican que ya han solventado el problema con la contratación de dos trabajadores temporales que sustituirán a los empleados mientras dure su baja. "No es cuestión de no querer, es que cada vez nos resulta más difícil encontrar gente", lamentan desde Correos, aunque sus sindicatos tienen otra opinión al respecto. "No cubren nada. Al revés, quitan personal para ajustar las cuentas. No solo en los pueblos, también en Zaragoza, aunque lógicamente se nota menos", denuncian desde la parte social, que alertan del problema añadido que supone el inicio de la campaña electoral del 8F, programado para este viernes 23.

En cualquier caso, la problemática no se queda solo en Sádaba. Varias localidades del entorno llevan días sufriendo las consecuencias de la falta de personal en la que es su oficina postal de referencia. "Llevamos no menos de tres semanas con esto", asegura Jesús Gay, alcalde de Layana, un municipio a apenas 3 kilómetros de Sádaba pero con una población muy envejecida que no siempre tiene fácil el desplazamiento.

"Como ayuntamiento, nos ofrecimos a recoger las cartas de los habitantes del pueblo para repartirlas o que, por lo menos, pudiesen venir a buscarlas, pero nos dijeron que no", expresa Gay, que asegura que le prometieron trasladar el caso a la dirigencia. "Aún estoy esperando", dice, en una situación que en teoría debería resolverse de forma inminente con la contratación de esas dos personas que anticipa Correos.

En ese sentido, las cuestiones más urgentes como las cartas certificadas se solventaban con ayuda de los carteros de la capital comarcal, Ejea de los Caballeros, pero otras cuestiones como facturas o citas médicas no llegaban. "Y ahora vienen las elecciones, imagina la faena con el tema del voto por correo", concluye el regidor de Layana.