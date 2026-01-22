El castillo de Monzón registró en 2025 la cifra más alta de visitantes de los últimos diez años

El castillo de Monzón ha cerrado 2025 con un total de 16.555 visitantes, lo que supone un incremento de un 12% con respecto a 2024 que recibió 14.775 turistas. Asimismo, es la cifra más alta de los últimos diez años. El alcalde de Monzón, Isaac Claver, ha destacado que el trabajo "está dando sus frutos": "Cumplimos uno de nuestros objetivos como es incrementar el número de visitantes al castillo y, por tanto, a nuestra ciudad. Este incremento es un dato muy importante por el impacto positivo que deja el turista en el comercio y la hostelería local".

"Además, también podemos afirmar que se nota el efecto y recogemos los frutos de la Declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional de nuestro homenaje templario que nos ha ayudado a situar a nuestra ciudad y nuestro castillo como referente nacional", ha añadido, al tiempo que ha garantizado seguir promocionando la imagen de Monzón.

La recta final del año ha superado la media de los mil visitantes mensuales cerrando el 2025 con 1.701 turistas de los que 89% lo hacían por primera vez. Detrás de los aragoneses son los catalanes los que en mayor cuantía se acercan hasta la fortaleza templaria.

Por su parte, la concejal de Turismo, Marta Montaner, ha indicado: "Venimos trabajando en los últimos años para potenciar las visitas al castillo como principal elemento de una propuesta de turismo cultural junto a otros edificios y espacios. Además, vamos renovando y ampliando los recuerdos del castillo, ya que muchos, tras la visita, se quieren llevar algún detalle que les recuerde su estancia en la fortaleza".

Un castillo con gran historia

Este castillo es una fortaleza emblemática por su proyección en la historia de la Corona de Aragón cuyos cimientos se remontan a la época musulmana (S. IX y X). Fue ocupado por el Cid en 1083 al frente de las tropas musulmanas, custodiándose posteriormente aquí durante años su famosa espada Tizona.

Pasó a manos cristianas en 1089, al ser conquistado por el rey aragonés Sancho Ramírez, fundando aquí el Reino de Monzón, cuya corona dio a su hijo Pedro I. La donación del castillo de Monzón a la orden de temple en 1143 con motivo de las negociaciones tras la muerte y testamento de Alfonso I "El Batallador", marcó el inicio de la época de mayor esplendor de la fortaleza, que se convirtió en la cabecera de una de las encomiendas templarias más importantes del noreste peninsular.

El rey Jaime I "El conquistador", residió durante su niñez en el Castillo de Monzón, protegido y educado por el Maestre Guillem de Mont-Rodón. En 1309 tras la orden de disolución del temple, la fortaleza fue asediada por el ejército de Jaime II hasta su capitulación. Los templarios de Monzón fueron los últimos de la Corona de Aragón en rendirse.

Tras la caída del temple, el castillo pasó a manos de la orden del Hospital de Jerusalén. Sufrió duros asedios durante las distintas guerras modernas de Secesión, Sucesión e Independencia, lo que determinó la lógica evolución en sus murallas y defensas. El aspecto exterior del castillo está hoy definido por los impresionantes baluartes de los siglos XVII y XVIII, construidos en ladrillo, en los que se integran y sobresalen las estructuras románicas.