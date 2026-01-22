Así despide Cariñena su histórico año como Ciudad europea del vino: fechas, actuaciones y actividades

Cariñena culminará el próximo jueves, 29 de enero, su gran año como Ciudad Europea del Vino 2025 con un espectacular acto festivo en la plaza de España, en el que hasta un millar de personas brindarán por el éxito conseguido. La actuación del músico y DJ Idoipe y un videomapping en la fachada del ayuntamiento a cargo del artista visual Yaguar completarán la convocatoria, que dará comienzo a las 18:30 horas.

A lo largo de todo un año, este título ha llenado la localidad zaragozana y el territorio de la Denominación de Origen Cariñena de destacados actos para difundir su cultura del vino y potenciar la zona como motor de desarrollo. El Ayuntamiento de Cariñena, en colaboración con la D.O., la Ruta del Vino Campo de Cariñena y con el apoyo de las principales instituciones aragonesas, ha celebrado más de un centenar de actividades culturales, turísticas o educativas.

El título de Ciudad Europea del Vino es un reconocimiento otorgado por la organización RECEVIN (Red de Ciudades Europeas del Vino), a la que pertenecen más de 600 ciudades de once países y que tiene como meta difundir la cultura, paisaje, gastronomía y patrimonio del lugar elegido. Cariñena fue la seleccionada para el año 2025 con un proyecto que tuvo un amplio apoyo de las instituciones y la sociedad aragonesa, con 329 declaraciones de apoyo, y la implicación de instituciones como el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Zaragoza, para ofrecer una programación de eventos tan rica como variada y reivindicar la cultura del vino en todas sus facetas.

Concierto de Rozalén en el Festival Divino en Cariñena / OCRE Festival Divino

Cariñena celebrará el colofón de este histórico año en su emblemática plaza de España, en torno a la Fuente de la Mora, el mismo escenario del acto central de la Fiesta de la Vendimia (este año también reconocida como de Interés Turístico Nacional). Para el especial momento del brindis de despedida, el Ayuntamiento de Cariñena repartirá hasta mil copas conmemorativas, con el logotipo de Cariñena Ciudad Europea del Vino serigrafiado, que los asistentes podrán quedarse como recuerdo. Después, seguirá un evento único que combina arte, música y cultura local, y reafirma el compromiso del territorio con la innovación y la creatividad.

Representantes europeos en el acto

El público podrá disfrutar de la música del aragonés Idoipe, uno de los músicos más destacados del panorama actual con su original combinación de electrónica con folklore, plasmada ya en tres discos. Al mismo tiempo, Yaguar, artista colombiano radicado en Zaragoza, realizará un espectacular videomapping sobre la fachada del ayuntamiento, transformando el edificio en un lienzo; un trabajo con el que ha sido reconocido internacionalmente, en festivales como Ars Electronica (Austria).

El día anterior, miércoles 28 de enero, se llevará a cabo una gala y cena de clausura, en la bodega Tierra de Cubas. Contará con la presencia de delegaciones de España, Italia, Francia y Portugal y de los miembros de RECEVIN para asistir al traspaso del galardón a la nueva Ciudad Europea del Vino 2026, la mancomunidad portuguesa de Baixo Alentejo, cuna del vino de Talha (vino de tinaja), formada por trece municipios. El presidente de la Comunidad Intermunicipal del Bajo Alentejo (CIMBAL), António José Brito, presidirá la representación portuguesa y recogerá el testigo de Cariñena.

Actuación de Ester Vallejo en un acto en el Cariñena Wine Museum en Cariñena / ROSS LECCA

El mismo jueves día 29, a las 10 horas, RECEVIN celebrará una reunión oficial de su Consejo de Administración en Cariñena, en el que se acordará el cambio de presidencia, tras el fin del mandato de la actual titular, la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, presidenta también de ACEVIN, la Asociación Española de Ciudades del Vino. El turno de la presidencia pasa ahora a Italia.

Jornadas sobre las oportunidades y retos del vino en Europa

Las actividades del cierre del año como Cariñena Ciudad Europea se completan además con las Jornadas Técnicas de Vitivinicultura 2026, que se celebrarán el martes 27 a las 18 horas en el Centro Mercantil de Cariñena (C/Mayor, 56), con el tema Experiencias Vitivinícolas en Europa. En ellas se debatirán las fortalezas y dificultades de dos pequeños productores de vino de Francia y Rumanía, y se podrán degustar sus vinos. Están organizadas junto al IES Joaquín Costa, que imparte ciclos de FP en vitivinicultura, y, además de a su alumnado, están abiertas a todos los interesados, previa inscripción.

Los participantes son dos viticultores y elaboradores de dos municipios hermanados con Cariñena: David Pradére, de Saint Pierre D’Oleron, y Adrián Mihaly, de Rupea. Los dos explicarán, en un debate moderado por Mar París (Jefa de Departamento Industrias Alimentarias-Enología del IES Joaquín Costa), su trayectoria en el mundo del vino, su modelo de trabajo y su visión del momento actual y el futuro del sector.

Carmen París y Samantha Vallejo Nágera, en el Santuario de la Virgen de Lagunas de Cariñena FOTO ROSS LECCA / RossLecca

Un año para poner en el mapa la Comarca Campo de Cariñena y la Denominación de Origen

Cariñena Ciudad Europea del Vino arrancó en febrero de 2025 con una gala con más de 200 invitados, felicitaciones de personalidades de toda España y la “presencia” de Francisco de Goya, encarnado por el cantante y actor Augusto González, anunciando un año “que va a poner en el mapa del mundo a la comarca de Cariñena y la Denominación de Origen”. Con este objetivo se han celebrado más de cien eventos en campos como el turismo, el cine, la música, la gastronomía, la educación, la innovación y el emprendimiento. La Denominación de Origen Cariñena ha sido coprotagonista de los principales hitos.

Así, en abril se inauguró Cariñena Wine Museum, el nuevo museo del vino de la D.O. Cariñena; tras una completa reforma del edificio y sus contenidos, con una inversión de 1,44 millones, financiados en un 65% por fondos europeos del programa EST – Interreg POCTEFA. El centro utiliza los más novedosos recursos expositivos (holografías, videomapping, elementos interactivos…) para acercar de manera inmersiva a las señas de identidad de la Denominación, y ya se ha afianzado como un novedoso atractivo turístico.

En mayo, la ciudad acogió la sede del XIII Concurso Garnachas del Mundo, para premiar los mejores vinos elaborados con su variedad de uva más característica. Tras pasar por Nueva York y París, este prestigioso certamen reunió en Cariñena a un jurado de 80 expertos internacionales, que cataron más de 700 vinos de 50 denominaciones para reconocer los mejores con medallas de Doble Oro, Oro y Plata. La D.O. Cariñena sumó 24 preseas.

Proyección de la película Cariñena, vino del mar en la plaza de toros de la localidad / ROSS LECCA

En junio, tuvo lugar el estreno de Cariñena, vino del mar, un largometraje que ha destacado como una de las revelaciones de la temporada y ha cosechado un gran éxito de público y premios en festivales nacionales e internacionales. Basada en la novela autobiográfica del escritor y periodista Antón Castro y dirigida por Javier Calvo, este largometraje recrea una historia de amistad y amor durante los años de la Transición que discurre en los viñedos de la comarca de Cariñena y tiene en su inconfundible paisaje pedregoso un protagonista más. La presentación en Zaragoza reunió en una gran fiesta a todos sus protagonistas y se completó con exitosas proyecciones en distintas localidades.

Actividades para todos los públicos

La cultura ha sido este año una de las líneas más destacadas, encabezada por Divino, un festival que marida música, humor, territorio y vino, nacido con vocación de continuidad. Entre junio y septiembre, esta propuesta ha reunido un cartel de grandes artistas encabezado por Rozalén, ganadora del Premio Nacional de Músicas Actuales de 2021. Grandes artistas nacionales e internacionales como Miss Bolivia, Rico Rosa, Sho-Hai… actuaron en el singular escenario del santuario de la Virgen de Lagunas; y los cómicos Sergio Bezos y Pablo Ibarburu hicieron reír en el cine Olimpia. Además, la prestigiosa soprano Ainhoa Arteta ofreció un recital en la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, en el marco de la celebración del Día Mundial del Enoturismo.

Otro de los momentos más sobresalientes fue la efeméride del nacimiento de Goya -nacido en Fuendetodos, localidad de la D.O.- con una intensa jornada que incluyó una recreación en vivo de algunos de sus cuadros y una corrida de toros goyesca, con el conocido torero Cayetano Rivera.

Los actos culturales han incluido también encuentros de cine y literatura y concursos de pintura y fotografía, enfocados alrededor de la vitivinicultura; como la celebración de jornadas dedicadas al tema del vino en la historia y la novela histórica.

Todos estos actos han atraído a numeroso público, como también lo han hecho las jornadas gastronómicas en los bares de la ciudad, las actividades deportivas, con un torneo magistral de ajedrez y la X Biciclásica Eduardo Bianchi, y propuestas enoturísticas tan originales como una noche de observación astronómica y cata de vinos.

Cariñena también ha acogido importantes reuniones profesionales (como la XXXV Asamblea de Consejos Reguladores Vitivinícolas y la XXXII Asamblea de la Asociación Española de Ciudades del Vino); encuentros científicos (con un simposio sobre el origen del vino en la península ibérica); y acciones de educación y emprendimiento junto a la Universidad de Zaragoza.

Igualmente, se han llevado a cabo acciones promocionales, desde una presentación en FITUR hasta programas especiales de radio nacionales, que se han emitido en directo desde el Cariñena Wine Museum. Entre estas acciones destaca la grabación de un documental, que se estrenará este año, en el que la conocida chef e influencer Samantha Vallejo-Nágera entrevista en lugares emblemáticos de la D.O. Cariñena a cuatro destacados artistas aragoneses: la música Carmen París, los actores Itziar Miranda y Nacho Rubio, y la diseñadora de vestuario, Arantxa Ezquerro.

La actividad desarrollada y la repercusión lograda han sido reconocidas con distintos galardones. Este 2025, Cariñena Ciudad Europea del Vino ganó el Premio Municipia 2025 de la Diputación de Zaragoza, en la categoría “Buenas prácticas en medidas de gestión y promoción económica”. Igualmente, se alzó con el Premio Aragonés del Año, otorgado por los lectores de El Periódico de Aragón, al ser tanto el ganador en la categoría de empresa como el más votado entre todos los nominados en las distintas categorías. Y también por votación popular, este mismo diario le concedió el premio de Pueblo Aragonés del Año 2025 en la categoría de Cultura, gracias a su fuerte apuesta por el enoturismo y su programación cultural como Ciudad Europea del Vino 2025.

Como resumen, el alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz, ha señalado que ha sido “fruto del esfuerzo de muchos años, que en 2025 ha traído a lo más granado del mundo del vino y una cantidad ingente de actos, con los que nos hemos reivindicado como lo que somos y lo que no debemos dejar de ser”.