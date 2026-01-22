Fraga se convierte en el primer municipio que participa en un proyecto pionero de cuidados paliativos

Fraga ha sido escenario de la presentación del proyecto ECOPAL, una iniciativa innovadora de acción comunitaria en cuidados paliativos que ha comenzado a desarrollarse en la capital del Bajo Cinca y que se extenderá próximamente al barrio zaragozano de Casablanca.

El alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, ha participado en esta presentación, junto al director general de Asistencia Sanitaria y Planificación del Gobierno de Aragón, Ramón Boria; el director de ECOPAL Aragón, el doctor Rogelio Altisent; la directora de ECOPAL Fraga; y la directora de la Residencia Sagrado Corazón de Jesús, Natalia Fortón.

El acto tuvo lugar este miércoles en el Salón Ramón y Cajal del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, en una sesión informativa para dar a conocer los objetivos y la estructura de este proyecto, centrado en mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades crónicas y ofrecer un acompañamiento a sus familias en los últimos momentos de la vida de una persona.

'Ecosistema Paliativo' es un proyecto que busca involucrar a toda la comunidad para crear una red de apoyo y acompañamiento a personas con necesidades paliativas, especialmente al final de la vida.

Durante la presentación intervino el alcalde de Fraga, quien puso en valor el compromiso del consistorio fragatino con una iniciativa que "promueve el cuidado de las personas más enfermas de nuestra ciudad", destacando que Fraga se ha convertido en una ciudad pionera en Aragón al ser el primer municipio en poner en marcha este modelo comunitario de cuidados paliativos.

Noticias relacionadas

Gramún subrayó "desde el primer momento hemos brindado el apoyo de nuestro ayuntamiento a ECOPAL porque nos sentimos muy orgullosos de estar en el nacimiento de este proyecto que tiene vocación de llegar a muchos más pueblos y barrios". "Esta no puede ser solo una experiencia piloto; vamos a trabajar para que ECOPAL eche raíces y podamos dar a conocer a Fraga como ciudad compasiva", ha finalizado Gramún.