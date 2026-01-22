El luto nacional marca el inicio de la celebración de San Vicente en Huesca

La ciudad de Huesca ha iniciado este jueves los actos con motivo de la celebración de San Vicente, patrón de la ciudad, aunque debido al luto oficial por el accidente ferroviario de Adamuz la programación este año ha sufrido cambios. El único acto que se ha celebrado este viernes ha sido la misa en honor a San Vicente, a la que ha acudido el presidente de Aragón, Jorge Azcón, acompañado, entre otros, por la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna.

Este viernes, una vez concluido ya el luto por el accidente de Córdoba, se retomarán las actividades por San Vicente. Así, tendrá lugar la tradicional hoguera a las 19.30 horas en la plaza de Mosén Demetrio Segura. Allí se repartirán patatas y longaniza asadas y churros. Además, se contará con la animación de los Gaiters de Tierra Plana y habrá espectáculo pirotécnico. Antes, a las 19.00 horas, está prevista la comparsa de gigantes y cabezudos, donde también actuarán los Gaiters de Tierra Plana.

Por su parte, este sábado, a las 13.00 horas, tendrá lugar la jota de ronda y el reparto de quemadillo y coronas de San Vicente. Será en el Coso Alto, junto a la costanilla de Lastanosa. Los actos concluirán a las 13.15 con la música de un Dj en los Porches de Galicia.

La historia de un patrón

San Vicente murió el 22 de enero del año 304, durante la última persecución del imperio romano contra los cristianos. Fue detenido en Zaragoza junto al obispo San Valero, y trasladado a Valencia, donde se le martirizó.

En el arte cristiano se le representa siempre con una gran rueda de molino (después de muerto, fue arrojado al mar con una rueda de molino atada para hacer desaparecer sus restos, pero su cuerpo regresó milagrosamente a la playa). Además de otros muchos lugares, San Vicente es venerado en Valencia, lugar de su martirio, y Lisboa, donde figura en el escudo de la ciudad, y en cuya catedral, según una tradición medieval, descansa su cuerpo. En Huesca, tras la reconquista aragonesa, San Lorenzo y San Vicente se convirtieron en los patrones de la ciudad (ambos aparecen representados ya en la portada gótica de la catedral, de comienzos del siglo XIV).

En las fiestas de San Vicente, además del Ayuntamiento de Huesca, participan las asociaciones culturales y deportivas, peñas recreativas y entidades culturales oscenses, que organizan diferentes actividades. Uno de los actos más populares de las fiestas es la tradicional hoguera, en la que se reparten patatas y longaniza asadas.

Desde el siglo XIII, San Vicente tiene dedicadas dos iglesias en Huesca, llamadas, para distinguirlas, el Alto y el Bajo. San Vicente el Alto era una mezquita, cristianizada en honor de San Vicente después de la conquista por el rey Pedro I de Aragón de la Huesca musulmana en 1096. Desde el siglo XVII, es un convento de monjas carmelitas calzadas, el convento de la Asunción. La iglesia San Vicente el Bajo, situada junto a una de las puertas de las murallas, nació a fines del siglo XIII; pertenece a los jesuitas desde hace cuatro siglos, y por esa razón es conocida como la Compañía.